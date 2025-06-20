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Россия передаст Вьетнаму соглашение о групповом туристическом безвизе - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Россия передаст Вьетнаму соглашение о групповом туристическом безвизе
Россия передаст Вьетнаму соглашение о групповом туристическом безвизе - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия передаст Вьетнаму соглашение о групповом туристическом безвизе
Соглашение о групповом туристическом безвизе между Россией и Вьетнамом почти прошло внутреннее согласование, и после прохождения межведомственных уровней оно... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:09+0300
2025-06-20T14:09+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Соглашение о групповом туристическом безвизе между Россией и Вьетнамом почти прошло внутреннее согласование, и после прохождения межведомственных уровней оно будет передано вьетнамской стороне, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Подготовили по просьбе вьетнамской стороны соглашение о групповых безвизовых поездках. Оно почти прошло наше внутреннее согласование. Закончим на межведомственном уровне согласование и передадим уже на вьетнамскую сторону", - сообщил Кондратьев. Он уточнил, что ведомство также продолжает вести работу по заключению подобного соглашения с Индией. "С коллегами на связи. Оно на стороне Индии. Коллеги выходят соответственно с вопросами, просят разъяснение, как это будет работать, как это может повлиять на турпоток. Работаем потихонечку, процесс долгий, у каждой страны своя специфика. С нашей стороны соглашение готово, и как только будет принято решение со стороны Индии о том, что они готовы перейти к практическому драфтингу работы над соглашением, то мы сразу же оперативно готовы отработать и выйти на подписание", - пояснил Кондратьев. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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туризм, бизнес, россия, индия, вьетнам
ПМЭФ-2025, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, ВЬЕТНАМ
14:09 20.06.2025
 
Россия передаст Вьетнаму соглашение о групповом туристическом безвизе

МЭР: соглашение о групповом безвизе между Россией и Вьетнамом почти готово

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© flickr.com / manschu
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Соглашение о групповом туристическом безвизе между Россией и Вьетнамом почти прошло внутреннее согласование, и после прохождения межведомственных уровней оно будет передано вьетнамской стороне, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Подготовили по просьбе вьетнамской стороны соглашение о групповых безвизовых поездках. Оно почти прошло наше внутреннее согласование. Закончим на межведомственном уровне согласование и передадим уже на вьетнамскую сторону", - сообщил Кондратьев.
Он уточнил, что ведомство также продолжает вести работу по заключению подобного соглашения с Индией. "С коллегами на связи. Оно на стороне Индии. Коллеги выходят соответственно с вопросами, просят разъяснение, как это будет работать, как это может повлиять на турпоток. Работаем потихонечку, процесс долгий, у каждой страны своя специфика. С нашей стороны соглашение готово, и как только будет принято решение со стороны Индии о том, что они готовы перейти к практическому драфтингу работы над соглашением, то мы сразу же оперативно готовы отработать и выйти на подписание", - пояснил Кондратьев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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13 мая, 13:03
 
ПМЭФ-2025ТуризмБизнесРОССИЯИНДИЯВЬЕТНАМ
 
 
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