https://1prime.ru/20250620/mid-858722196.html

В МИД рассказали о "трениях" России и Запада

В МИД рассказали о "трениях" России и Запада - 20.06.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали о "трениях" России и Запада

Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:11+0300

2025-06-20T13:11+0300

2025-06-20T13:11+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Мы должны себя обезопасить от зависимости если не полной, то серьезной от Запада, с которым у нас, я думаю, трения, мягко говоря, надолго. Русофобия зашкаливает", - сказал Панкин на сессии ПМЭФ. Он добавил, что последние годы показали, что Россия может больше, чем когда "мы живем в спокойности, определенной лености, в инерционном режиме". "Реальность сегодняшних дней заставляет нас нацеливаться на технологический суверенитет, транспортную независимость или надежную транспортную систему для себя по всему миру", - указал Панкин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250611/ukraina-858400576.html

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