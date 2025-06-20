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В МИД рассказали о "трениях" России и Запада - 20.06.2025, ПРАЙМ
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В МИД рассказали о "трениях" России и Запада
В МИД рассказали о "трениях" России и Запада - 20.06.2025, ПРАЙМ
В МИД рассказали о "трениях" России и Запада
Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:11+0300
2025-06-20T13:11+0300
политика
россия
запад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Мы должны себя обезопасить от зависимости если не полной, то серьезной от Запада, с которым у нас, я думаю, трения, мягко говоря, надолго. Русофобия зашкаливает", - сказал Панкин на сессии ПМЭФ. Он добавил, что последние годы показали, что Россия может больше, чем когда "мы живем в спокойности, определенной лености, в инерционном режиме". "Реальность сегодняшних дней заставляет нас нацеливаться на технологический суверенитет, транспортную независимость или надежную транспортную систему для себя по всему миру", - указал Панкин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, запад
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД
13:11 20.06.2025
 
В МИД рассказали о "трениях" России и Запада

Панкин: трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Трения России и Запада надолго, там зашкаливает уровень русофобии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Мы должны себя обезопасить от зависимости если не полной, то серьезной от Запада, с которым у нас, я думаю, трения, мягко говоря, надолго. Русофобия зашкаливает", - сказал Панкин на сессии ПМЭФ.
Он добавил, что последние годы показали, что Россия может больше, чем когда "мы живем в спокойности, определенной лености, в инерционном режиме".
"Реальность сегодняшних дней заставляет нас нацеливаться на технологический суверенитет, транспортную независимость или надежную транспортную систему для себя по всему миру", - указал Панкин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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