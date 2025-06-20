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Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявил Силуанов
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявил Силуанов - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявил Силуанов
Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета: договорились в прошлом году, что базово налоги не меняются, заявил... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:52+0300
2025-06-20T09:52+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета: договорились в прошлом году, что базово налоги не меняются, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Второй вопрос про налоги - будут налоги, не будут налоги? Но на самом деле, знаете, в этих условиях у нас действительно "идеальный шторм", как вы говорите, и в бюджете в то же самое - штормит серьезно", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. "Но тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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минфин, антон силуанов, финансы
ПМЭФ-2025, Минфин, Антон Силуанов, Финансы
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявил Силуанов
Силуанов: минфин не будет повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета: договорились в прошлом году, что базово налоги не меняются, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Второй вопрос про налоги - будут налоги, не будут налоги? Но на самом деле, знаете, в этих условиях у нас действительно "идеальный шторм", как вы говорите, и в бюджете в то же самое - штормит серьезно", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.
"Но тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минфин пока не готов обнародовать список компаний для приватизации