https://1prime.ru/20250620/minfin-858704761.html

Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявил Силуанов

Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявил Силуанов - 20.06.2025, ПРАЙМ

Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес, заявил Силуанов

Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета: договорились в прошлом году, что базово налоги не меняются, заявил... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T09:52+0300

2025-06-20T09:52+0300

2025-06-20T09:52+0300

пмэф-2025

минфин

антон силуанов

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858658724_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3622b9876a3562d03586535c447e869b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета: договорились в прошлом году, что базово налоги не меняются, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Второй вопрос про налоги - будут налоги, не будут налоги? Но на самом деле, знаете, в этих условиях у нас действительно "идеальный шторм", как вы говорите, и в бюджете в то же самое - штормит серьезно", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. "Но тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/minfin-858680543.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, антон силуанов, финансы