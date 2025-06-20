Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/minpromtorg-858715195.html
Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта
Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта
Минпромторг РФ прорабатывает возможности усиления мер поддержки автомобильного экспорта, считает это важным направлением, сообщил замглавы министерства Альберт... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:50+0300
2025-06-20T11:50+0300
пмэф-2025
бизнес
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_fa23c11ce80117650ccd88d158e243d1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает возможности усиления мер поддержки автомобильного экспорта, считает это важным направлением, сообщил замглавы министерства Альберт Каримов. "Для нас важным является направление экспорта (автомобилей - ред.), хотя, казалось бы, в условиях такого санкционного давления, нас не особо приветствуют на внешних рынках. Тем не менее, мы серьезно рассчитываем и отрабатываем сейчас возможность усиления мер поддержки нашего экспорта", - сказал он в ходе выступления на ПМЭФ. Как уточнил Каримов, даже в "сложный период" с 2022 по 2024 годы объем автомобильного экспорта России увеличился в 1,5 раза. "Экспорт как отдельное направление важен, помимо всех очевидных преимуществ, для нас он важен с точки зрения того, чтобы обеспечить устойчивость рынка к возможным флуктуациям", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/bespilotniki-858633763.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_cb3297107449424063ad118e61848a23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, минпромторг
ПМЭФ-2025, Бизнес, Минпромторг
11:50 20.06.2025
 
Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта

Каримов: Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает возможности усиления мер поддержки автомобильного экспорта, считает это важным направлением, сообщил замглавы министерства Альберт Каримов.
"Для нас важным является направление экспорта (автомобилей - ред.), хотя, казалось бы, в условиях такого санкционного давления, нас не особо приветствуют на внешних рынках. Тем не менее, мы серьезно рассчитываем и отрабатываем сейчас возможность усиления мер поддержки нашего экспорта", - сказал он в ходе выступления на ПМЭФ.
Как уточнил Каримов, даже в "сложный период" с 2022 по 2024 годы объем автомобильного экспорта России увеличился в 1,5 раза.
"Экспорт как отдельное направление важен, помимо всех очевидных преимуществ, для нас он важен с точки зрения того, чтобы обеспечить устойчивость рынка к возможным флуктуациям", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
В Минпромторге сообщили о расширении эксперимента по беспилотным грузовикам
18 июня, 20:21
 
ПМЭФ-2025БизнесМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала