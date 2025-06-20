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Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта
Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта
Минпромторг РФ прорабатывает возможности усиления мер поддержки автомобильного экспорта, считает это важным направлением, сообщил замглавы министерства Альберт... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:50+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает возможности усиления мер поддержки автомобильного экспорта, считает это важным направлением, сообщил замглавы министерства Альберт Каримов. "Для нас важным является направление экспорта (автомобилей - ред.), хотя, казалось бы, в условиях такого санкционного давления, нас не особо приветствуют на внешних рынках. Тем не менее, мы серьезно рассчитываем и отрабатываем сейчас возможность усиления мер поддержки нашего экспорта", - сказал он в ходе выступления на ПМЭФ. Как уточнил Каримов, даже в "сложный период" с 2022 по 2024 годы объем автомобильного экспорта России увеличился в 1,5 раза. "Экспорт как отдельное направление важен, помимо всех очевидных преимуществ, для нас он важен с точки зрения того, чтобы обеспечить устойчивость рынка к возможным флуктуациям", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, минпромторг
ПМЭФ-2025, Бизнес, Минпромторг
Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта
Каримов: Минпромторг изучит усиление мер поддержки автомобильного экспорта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает возможности усиления мер поддержки автомобильного экспорта, считает это важным направлением, сообщил замглавы министерства Альберт Каримов.
"Для нас важным является направление экспорта (автомобилей - ред.), хотя, казалось бы, в условиях такого санкционного давления, нас не особо приветствуют на внешних рынках. Тем не менее, мы серьезно рассчитываем и отрабатываем сейчас возможность усиления мер поддержки нашего экспорта", - сказал он в ходе выступления на ПМЭФ.
Как уточнил Каримов, даже в "сложный период" с 2022 по 2024 годы объем автомобильного экспорта России увеличился в 1,5 раза.
"Экспорт как отдельное направление важен, помимо всех очевидных преимуществ, для нас он важен с точки зрения того, чтобы обеспечить устойчивость рынка к возможным флуктуациям", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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