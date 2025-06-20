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Минстрой и Минфин готовят неденежные меры поддержки стройотрасли России
Минстрой и Минфин готовят неденежные меры поддержки стройотрасли России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минстрой и Минфин готовят неденежные меры поддержки стройотрасли России
Минстрой России вместе с налоговым блоком Минфина в 2025 году подготовят неденежные меры поддержки строительной отрасли, сообщил на ПМЭФ. замминистра... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:22+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минстрой России вместе с налоговым блоком Минфина в 2025 году подготовят неденежные меры поддержки строительной отрасли, сообщил на ПМЭФ. замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин "Мы подготовили неденежные меры поддержки. Внутри правительства сейчас обсуждаем с блоком Минфина, отвечающим за налоги", - рассказал Стасишин. Кроме того, по его словам, планируются дополнительные меры поддержки, которые оптимизируют действующие программы и позволят сделать жилье доступнее для россиян. Замглавы Минстроя добавил, что все это будет готово в текущем году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, финансы, минфин
ПМЭФ-2025, Бизнес, Финансы, Минфин
Минстрой и Минфин готовят неденежные меры поддержки стройотрасли России
Стасишин: Минстрой и Минфин готовят неденежные меры поддержки стройотрасли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минстрой России вместе с налоговым блоком Минфина в 2025 году подготовят неденежные меры поддержки строительной отрасли, сообщил на ПМЭФ. замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин
"Мы подготовили неденежные меры поддержки. Внутри правительства сейчас обсуждаем с блоком Минфина, отвечающим за налоги", - рассказал Стасишин.
Кроме того, по его словам, планируются дополнительные меры поддержки, которые оптимизируют действующие программы и позволят сделать жилье доступнее для россиян. Замглавы Минстроя добавил, что все это будет готово в текущем году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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