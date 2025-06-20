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Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем
Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем
Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года в России выходным днем, чтобы граждане смогли подготовиться к празднованию Нового года, сообщил министр труда и | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:25+0300
2025-06-20T10:25+0300
пмэф-2025
россия
общество
антон котяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года в России выходным днем, чтобы граждане смогли подготовиться к празднованию Нового года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. "В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 году постараемся сделать так же", - сказал Котяков. Он подчеркнул, что при формировании календаря праздничных и выходных дней руководствуются идеей сделать 31 декабря выходным днем, чтобы люди имели возможность в преддверие праздника подготовиться, традиционно накрыть стол для семейного ужина. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, общество , антон котяков
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Общество , Антон Котяков
10:25 20.06.2025
 
Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем

Котяков: Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем в России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года в России выходным днем, чтобы граждане смогли подготовиться к празднованию Нового года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
"В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 году постараемся сделать так же", - сказал Котяков.
Он подчеркнул, что при формировании календаря праздничных и выходных дней руководствуются идеей сделать 31 декабря выходным днем, чтобы люди имели возможность в преддверие праздника подготовиться, традиционно накрыть стол для семейного ужина.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Минтруд обозначил признаки для определения "подмены" трудовых отношений
17 апреля, 09:42
 
ПМЭФ-2025РОССИЯОбществоАнтон Котяков
 
 
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