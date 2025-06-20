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Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в России
Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в России
Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в среднем на 500 тысяч человек каждый год, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:51+0300
2025-06-20T10:51+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в среднем на 500 тысяч человек каждый год, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. “У нас, в принципе, сложилась неплохая динамика. Рассчитываем на среднегодовой показатель снижения – порядка 500 тысяч рабочих мест, выведенных из тени”, - сказал Котяков. Он отметил, что методику борьбы с нелегальным трудом разработали в 2024 году, и оценил ее эффективность высоко. Работа в этом направлении ведется межведомственными комиссиями, которые действуют на стыке компетенций нескольких ведомств - Федеральной налоговой службы, силового блока, Росреестра, Социального фонда и других. “Есть сферы, в которых теневая занятость, к сожалению, частое явление. Например, сфера услуг в некоторых субъектах. Над этой проблемой нужно работать”, - добавил министр. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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общество , антон котяков, социальный фонд
ПМЭФ-2025, Общество , Антон Котяков, Социальный фонд
Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в России
Минтруд ожидает снижения уровня теневой занятости на 500 тысяч человек в год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в среднем на 500 тысяч человек каждый год, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
“У нас, в принципе, сложилась неплохая динамика. Рассчитываем на среднегодовой показатель снижения – порядка 500 тысяч рабочих мест, выведенных из тени”, - сказал Котяков.
Он отметил, что методику борьбы с нелегальным трудом разработали в 2024 году, и оценил ее эффективность высоко. Работа в этом направлении ведется межведомственными комиссиями, которые действуют на стыке компетенций нескольких ведомств - Федеральной налоговой службы, силового блока, Росреестра, Социального фонда и других.
“Есть сферы, в которых теневая занятость, к сожалению, частое явление. Например, сфера услуг в некоторых субъектах. Над этой проблемой нужно работать”, - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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