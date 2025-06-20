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Минвостокразвития рассказало о проблеме переполнения дальневосточных портов

Минвостокразвития рассказало о проблеме переполнения дальневосточных портов - 20.06.2025, ПРАЙМ

Минвостокразвития рассказало о проблеме переполнения дальневосточных портов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Проблема переполнения дальневосточных портов контейнерами с импортируемыми грузами на сегодня решена, загрузка составляет... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T06:31+0300

2025-06-20T06:31+0300

2025-06-20T06:31+0300

бизнес

экономика

россия

дальний восток

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Проблема переполнения дальневосточных портов контейнерами с импортируемыми грузами на сегодня решена, загрузка составляет менее половины, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В интервью РИА Новости в сентябре 2024 года Чекунков сообщал, что загрузка дальневосточных портов контейнерами с импортируемыми грузами порой превышает 100%, что замедляет скорость разгрузки судов и дальнейшей их загрузки контейнерами на экспорт. Осенью президент Владимир Путин поручал Минтрансу постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока. "На сегодня этой проблемы нет. На сегодня загрузка составляет 47%. И действительно, полтора года назад, когда случился так называемый разворот на Восток, были узкие места, которые не справлялись с перевалкой контейнеров. Важным решением стала обратная загрузка угольных полувагонов контейнерами. То есть когда в направлении с запада на восток идет уголь, а с востока на запад в эти же полувагоны грузится контейнер, это, считайте, в два раза повысило пропускную способность", - сказал Чекунков. По его словам, Минвостокразвития вместе с Минтрансом и РЖД в режиме оперативного мониторинга эту ситуацию контролируют. "И повторюсь, на сегодня это 47% загрузка, так что в случае любых возникающих проблем мы решаем их очень оперативно", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, россия, дальний восток, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, ржд