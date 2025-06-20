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Молдавский депутат попросил РФ о "зеленом коридоре" для поставок товаров - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Молдавский депутат попросил РФ о "зеленом коридоре" для поставок товаров
Молдавский депутат попросил РФ о "зеленом коридоре" для поставок товаров - 20.06.2025, ПРАЙМ
Молдавский депутат попросил РФ о "зеленом коридоре" для поставок товаров
Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский рассказал РИА Новости, что попросил Россию создать "зеленый коридор" для... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:29+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский рассказал РИА Новости, что попросил Россию создать "зеленый коридор" для молдавских компаний, которые поставляют товары в РФ. "Мы попросили поддержки в восстановлении всех этих связей, попросили поддержки в предоставлении определенного количества дозволов для наших транспортных компаний на территории Российской Федерации. Мы попросили возможность "зеленого коридора" на таможенных пунктах Российской Федерации. По всем этим техническим вопросам мы получили очень положительные отзывы"", - сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сообщил, что встретился с министром транспорта РФ Романом Старовойтом и обсудил с ним логистические сложности российско-молдавской торговли. "Я уверен, что осенью в нашей стране произойдут очень серьезные перемены. Власть рухнет нынешняя, нынешний режим уйдет в политическое небытие. Мы получим возможность восстановления этих отношений (с РФ) на межправительственном уровне", - подчеркнул Суходольский. По его словам, российские экономические акторы заинтересованы в развитии отношений с Молдавией. "Мы видим серьезнейшую заинтересованность крупных финансовых игроков Российской Федерации, в том числе на финансирование многих проектов на территории республики Молдова. Это уникальная возможность для молдавского бизнеса реализовать себя в новом ключе, в сотрудничестве с крупнейшими российскими финансовыми компаниями банковская сфера", - отметил депутат. "С молдавской стороны необходимо выводить двусторонний уровень отношений на новый, более благоприятный. Мы это сделаем обязательно после парламентских выборов", - заключил он. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, бизнес, молдавия, роман старовойт
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Бизнес, МОЛДАВИЯ, Роман Старовойт
10:29 20.06.2025
 
Молдавский депутат попросил РФ о "зеленом коридоре" для поставок товаров

Депутат Суходольский попросил Россию создать "зеленый коридор" для товаров

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский рассказал РИА Новости, что попросил Россию создать "зеленый коридор" для молдавских компаний, которые поставляют товары в РФ.
"Мы попросили поддержки в восстановлении всех этих связей, попросили поддержки в предоставлении определенного количества дозволов для наших транспортных компаний на территории Российской Федерации. Мы попросили возможность "зеленого коридора" на таможенных пунктах Российской Федерации. По всем этим техническим вопросам мы получили очень положительные отзывы"", - сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он сообщил, что встретился с министром транспорта РФ Романом Старовойтом и обсудил с ним логистические сложности российско-молдавской торговли. "Я уверен, что осенью в нашей стране произойдут очень серьезные перемены. Власть рухнет нынешняя, нынешний режим уйдет в политическое небытие. Мы получим возможность восстановления этих отношений (с РФ) на межправительственном уровне", - подчеркнул Суходольский.
По его словам, российские экономические акторы заинтересованы в развитии отношений с Молдавией. "Мы видим серьезнейшую заинтересованность крупных финансовых игроков Российской Федерации, в том числе на финансирование многих проектов на территории республики Молдова. Это уникальная возможность для молдавского бизнеса реализовать себя в новом ключе, в сотрудничестве с крупнейшими российскими финансовыми компаниями банковская сфера", - отметил депутат.
"С молдавской стороны необходимо выводить двусторонний уровень отношений на новый, более благоприятный. Мы это сделаем обязательно после парламентских выборов", - заключил он.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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