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Московская биржа запустит торги выходного дня на срочном рынке

Московская биржа запустит торги выходного дня на срочном рынке - 20.06.2025, ПРАЙМ

Московская биржа запустит торги выходного дня на срочном рынке

Московская биржа запускает торги в выходные дни на срочном рынке с 9 августа, следует из сообщения торговой площадки. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T09:52+0300

2025-06-20T09:52+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Московская биржа запускает торги в выходные дни на срочном рынке с 9 августа, следует из сообщения торговой площадки. "С 9 августа 2025 года на срочном рынке Московской биржи станут доступны торги в выходные дни. Это новый этап в развитии инфраструктуры торгов, открывающий дополнительные возможности для инвесторов и профессиональных участников. Торги будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня", - говорится в сообщении. На первом этапе инвесторы смогут заключать сделки со всеми фьючерсами и календарными спредами во всех режимах торгов, за исключением валютных контрактов. Сделки с опционами будут доступны только в адресном режиме. Ликвидность будет поддерживаться маркетмейкерами, уточняется в сообщении. Кроме того, для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы по каждой группе инструментов (индексы, акции, товары) будут сужены относительно ценовых границ, определенных в ходе вечерней клиринговой сессии предыдущего рабочего дня, и не будут изменяться. Изменения риск-параметров или параметров торгуемых инструментов в ходе торгов выходного дня не предусмотрены. Торги будут проходить с 09.50 до 19.00 (09.50-10:00 - аукцион открытия, 10.00­-19.00 - торговый период). Отмечается, что клиринговые сессии и расчеты в ходе и по итогам дополнительных сессий выходного дня проводиться не будут. Фандинг для вечных контрактов по аналогии с утренними и вечерними торгами рассчитываться не будет. "По мере того как мы будем расширять набор доступных в выходные инструментов, уверен, будет увеличиваться как количество активных пользователей, так и объем их операций. В наших ближайших планах - допуск первых биржевых фондов на торги выходного дня", - приводятся в сообщении слова управляющего директора по фондовому рынку и цифровым активам Московской биржи Бориса Блохина. С 1 марта на рынке акций Московской биржи проводится торговая сессия выходного дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.

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