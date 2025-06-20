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Московская биржа запустит торги паями биржевых фондов в выходные дни

Московская биржа запустит торги паями биржевых фондов в выходные дни - 20.06.2025, ПРАЙМ

Московская биржа запустит торги паями биржевых фондов в выходные дни

Московская биржа с 28 июня допустит на торги в выходные паи первых трех биржевых фондов, следует из сообщения торговой площадки. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:42+0300

2025-06-20T13:42+0300

2025-06-20T13:42+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Московская биржа с 28 июня допустит на торги в выходные паи первых трех биржевых фондов, следует из сообщения торговой площадки. "С 28 июня 2025 года на дополнительных торговых сессиях выходного дня фондового рынка Московской биржи станут доступны биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). На первом этапе инвесторы смогут совершать сделки с паями трех фондов: – "Альфа-Капитал Денежный рынок", "Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс" и "АТОН – Накопительный в рублях", - говорится в сообщении. С указанной даты общее количество инструментов, доступных на торгах в выходные дни, достигнет 117, из которых 114 – акции. В дальнейшем перечень биржевых фондов и акций, с которыми можно совершать операции в выходные, планируется расширять, отмечает биржа. С момента запуска торгов в выходные дни в марте сделки заключили почти 800 тысяч физических лиц, а общий объем торгов превысил 300 миллиардов рублей, сообщает биржа. Торги в выходные дни проводятся в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Ликвидность по инструментам во время проведения дополнительных торговых сессий поддерживается маркетмейкерами. Ранее биржа также анонсировала с 9 августа торги в выходные дни на срочном рынке.

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