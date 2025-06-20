Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа запустит торги паями биржевых фондов в выходные дни - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/mosbirzha-858724106.html
Московская биржа запустит торги паями биржевых фондов в выходные дни
Московская биржа запустит торги паями биржевых фондов в выходные дни - 20.06.2025, ПРАЙМ
Московская биржа запустит торги паями биржевых фондов в выходные дни
Московская биржа с 28 июня допустит на торги в выходные паи первых трех биржевых фондов, следует из сообщения торговой площадки. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:42+0300
2025-06-20T13:42+0300
экономика
рынок
торги
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Московская биржа с 28 июня допустит на торги в выходные паи первых трех биржевых фондов, следует из сообщения торговой площадки. "С 28 июня 2025 года на дополнительных торговых сессиях выходного дня фондового рынка Московской биржи станут доступны биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). На первом этапе инвесторы смогут совершать сделки с паями трех фондов: – "Альфа-Капитал Денежный рынок", "Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс" и "АТОН – Накопительный в рублях", - говорится в сообщении. С указанной даты общее количество инструментов, доступных на торгах в выходные дни, достигнет 117, из которых 114 – акции. В дальнейшем перечень биржевых фондов и акций, с которыми можно совершать операции в выходные, планируется расширять, отмечает биржа. С момента запуска торгов в выходные дни в марте сделки заключили почти 800 тысяч физических лиц, а общий объем торгов превысил 300 миллиардов рублей, сообщает биржа. Торги в выходные дни проводятся в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Ликвидность по инструментам во время проведения дополнительных торговых сессий поддерживается маркетмейкерами. Ранее биржа также анонсировала с 9 августа торги в выходные дни на срочном рынке.
https://1prime.ru/20250619/mosbirzha-858674635.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, москва
Экономика, Рынок, Торги, МОСКВА
13:42 20.06.2025
 
Московская биржа запустит торги паями биржевых фондов в выходные дни

Московская биржа с 28 июня допустит на торги в выходные паи первых трех фондов

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Московская биржа с 28 июня допустит на торги в выходные паи первых трех биржевых фондов, следует из сообщения торговой площадки.
"С 28 июня 2025 года на дополнительных торговых сессиях выходного дня фондового рынка Московской биржи станут доступны биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). На первом этапе инвесторы смогут совершать сделки с паями трех фондов: – "Альфа-Капитал Денежный рынок", "Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс" и "АТОН – Накопительный в рублях", - говорится в сообщении.
С указанной даты общее количество инструментов, доступных на торгах в выходные дни, достигнет 117, из которых 114 – акции. В дальнейшем перечень биржевых фондов и акций, с которыми можно совершать операции в выходные, планируется расширять, отмечает биржа.
С момента запуска торгов в выходные дни в марте сделки заключили почти 800 тысяч физических лиц, а общий объем торгов превысил 300 миллиардов рублей, сообщает биржа.
Торги в выходные дни проводятся в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
Ликвидность по инструментам во время проведения дополнительных торговых сессий поддерживается маркетмейкерами.
Ранее биржа также анонсировала с 9 августа торги в выходные дни на срочном рынке.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Мосбиржа договорилась с ВТБ об интеграции "Финуслуг" и сервисов банка
Вчера, 15:21
 
ЭкономикаРынокТоргиМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала