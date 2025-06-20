https://1prime.ru/20250620/moskva-858699638.html

В Москве зафиксировали самый низкий уровень безработицы

В Москве зафиксировали самый низкий уровень безработицы - 20.06.2025, ПРАЙМ

В Москве зафиксировали самый низкий уровень безработицы

В Москве фиксируется самый низкий уровень безработицы по методике международной организации труда и составляет 1%, но радоваться ему нельзя, так как это говорит | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:37+0300

2025-06-20T08:37+0300

2025-06-20T08:38+0300

россия

общество

москва

пмэф-2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044698_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_e1511e96bab871af58b7637cd8aad136.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. В Москве фиксируется самый низкий уровень безработицы по методике международной организации труда и составляет 1%, но радоваться ему нельзя, так как это говорит о дефиците кадров практически во всех сферах городского хозяйства, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В Москве, как я уже много раз говорила, один из самых больших и диверсифицированных рынков труда. В экономике города работают 8 миллионов человек. Мы фиксируем самый низкий уровень безработицы по методике международной организации труда. Он составляет 1%. Это очень низкий показатель, радоваться ему нельзя. Он говорит о дефиците кадров практически во всех сферах городского хозяйства", - рассказала Ракова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20250618/frs-858634461.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва