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В Москве зафиксировали самый низкий уровень безработицы - 20.06.2025, ПРАЙМ
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В Москве зафиксировали самый низкий уровень безработицы
В Москве зафиксировали самый низкий уровень безработицы - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Москве зафиксировали самый низкий уровень безработицы
В Москве фиксируется самый низкий уровень безработицы по методике международной организации труда и составляет 1%, но радоваться ему нельзя, так как это говорит | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:37+0300
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россия
общество
москва
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. В Москве фиксируется самый низкий уровень безработицы по методике международной организации труда и составляет 1%, но радоваться ему нельзя, так как это говорит о дефиците кадров практически во всех сферах городского хозяйства, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В Москве, как я уже много раз говорила, один из самых больших и диверсифицированных рынков труда. В экономике города работают 8 миллионов человек. Мы фиксируем самый низкий уровень безработицы по методике международной организации труда. Он составляет 1%. Это очень низкий показатель, радоваться ему нельзя. Он говорит о дефиците кадров практически во всех сферах городского хозяйства", - рассказала Ракова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, общество , москва
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, ПМЭФ-2025
08:37 20.06.2025 (обновлено: 08:38 20.06.2025)
 
В Москве зафиксировали самый низкий уровень безработицы

Заммэра Ракова: в Москве фиксируется самый низкий уровень безработицы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение транспорта в Москве
Движение транспорта в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. В Москве фиксируется самый низкий уровень безработицы по методике международной организации труда и составляет 1%, но радоваться ему нельзя, так как это говорит о дефиците кадров практически во всех сферах городского хозяйства, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве, как я уже много раз говорила, один из самых больших и диверсифицированных рынков труда. В экономике города работают 8 миллионов человек. Мы фиксируем самый низкий уровень безработицы по методике международной организации труда. Он составляет 1%. Это очень низкий показатель, радоваться ему нельзя. Он говорит о дефиците кадров практически во всех сферах городского хозяйства", - рассказала Ракова.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Федеральная резервная система, США - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
ФРС скорректировала прогнозы по динамике ВВП, инфляции и безработице
18 июня, 21:08
 
ПМЭФ-2025РОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
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