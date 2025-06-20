https://1prime.ru/20250620/moskva-858713843.html

Москва возглавила Национальный рейтинг инвестклимата в регионах

Москва возглавила Национальный рейтинг инвестклимата в регионах - 20.06.2025, ПРАЙМ

Москва возглавила Национальный рейтинг инвестклимата в регионах

Москва в седьмой раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представили на... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:31+0300

2025-06-20T11:31+0300

2025-06-20T11:31+0300

пмэф-2025

россия

москва

нижегородская область

татарстан

аси

https://cdnn.1prime.ru/img/82131/10/821311048_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_affe11222e103e7fffd7e5fbd9181d0e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Москва в седьмой раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представили на Петербургском международном экономическом форуме. За расположившейся в седьмой раз на первой строке рейтинга Москвой следуют Нижегородская область и Татарстан. На третьем месте оказались Московская область, Башкирия. На четвертой строке – Сахалинская и Тюменская области. Пятое место у Калужской, Смоленской и Челябинской областях. На шестой строке - Санкт-Петербург, на седьмой расположились Крым, Воронежская область и Краснодарский край. Восьмое место заняли Липецкая область и Чечня. Девятое место у Новгородской области, Магаданской области и Мордовии. Первую десятку замыкают Свердловская и Саратовская области. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/rosatom-858687228.html

москва

нижегородская область

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, нижегородская область, татарстан, аси