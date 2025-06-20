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Москва возглавила Национальный рейтинг инвестклимата в регионах - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Москва возглавила Национальный рейтинг инвестклимата в регионах
Москва возглавила Национальный рейтинг инвестклимата в регионах - 20.06.2025, ПРАЙМ
Москва возглавила Национальный рейтинг инвестклимата в регионах
Москва в седьмой раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представили на... | 20.06.2025, ПРАЙМ
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пмэф-2025
россия
москва
нижегородская область
татарстан
аси
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Москва в седьмой раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представили на Петербургском международном экономическом форуме. За расположившейся в седьмой раз на первой строке рейтинга Москвой следуют Нижегородская область и Татарстан. На третьем месте оказались Московская область, Башкирия. На четвертой строке – Сахалинская и Тюменская области. Пятое место у Калужской, Смоленской и Челябинской областях. На шестой строке - Санкт-Петербург, на седьмой расположились Крым, Воронежская область и Краснодарский край. Восьмое место заняли Липецкая область и Чечня. Девятое место у Новгородской области, Магаданской области и Мордовии. Первую десятку замыкают Свердловская и Саратовская области. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, нижегородская область, татарстан, аси
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, МОСКВА, Нижегородская область, ТАТАРСТАН, АСИ
11:31 20.06.2025
 
Москва возглавила Национальный рейтинг инвестклимата в регионах

АСИ: Москва вновь возглавила Национальный рейтинг инвестклимата в регионах

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Москва в седьмой раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты рейтинга представили на Петербургском международном экономическом форуме.
За расположившейся в седьмой раз на первой строке рейтинга Москвой следуют Нижегородская область и Татарстан. На третьем месте оказались Московская область, Башкирия. На четвертой строке – Сахалинская и Тюменская области. Пятое место у Калужской, Смоленской и Челябинской областях.
На шестой строке - Санкт-Петербург, на седьмой расположились Крым, Воронежская область и Краснодарский край. Восьмое место заняли Липецкая область и Чечня. Девятое место у Новгородской области, Магаданской области и Мордовии. Первую десятку замыкают Свердловская и Саратовская области.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РОССИЯМОСКВАНижегородская областьТАТАРСТАНАСИ
 
 
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