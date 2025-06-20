https://1prime.ru/20250620/mrot-858709216.html
Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году
Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 тысяч рублей в следующем году, это затронет 4,6 миллиона человек, сообщил министр труда и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:37+0300
2025-06-20T10:37+0300
2025-06-20T10:40+0300
россия
минтруд
антон котяков
мрот
пмэф-2025
https://cdnn.1prime.ru/img/77158/71/771587176_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_4d9071a373d7701ce4b9fd62c1a3f2ff.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 тысяч рублей в следующем году, это затронет 4,6 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. "С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", - сказал Котяков. Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. МРОТ составляет 48% от медианный заработной платы в России. Котяков уточнил, что это повышение затронет порядка 4,6 миллионов человек. Сейчас идет подготовка проектных документов, и величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/mintrud-858707904.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77158/71/771587176_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a958b356340c8d88ba59b67a85608104.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минтруд, антон котяков, мрот
РОССИЯ, Минтруд, Антон Котяков, МРОТ, ПМЭФ-2025
Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году
Котяков: МРОТ в России в 2026 году составит более 27 тысяч рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 тысяч рублей в следующем году, это затронет 4,6 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
"С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", - сказал Котяков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. МРОТ составляет 48% от медианный заработной платы в России.
Котяков уточнил, что это повышение затронет порядка 4,6 миллионов человек. Сейчас идет подготовка проектных документов, и величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем