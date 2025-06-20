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Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году
Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 тысяч рублей в следующем году, это затронет 4,6 миллиона человек, сообщил министр труда и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:37+0300
2025-06-20T10:40+0300
россия
минтруд
антон котяков
мрот
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 тысяч рублей в следующем году, это затронет 4,6 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. "С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", - сказал Котяков. Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. МРОТ составляет 48% от медианный заработной платы в России. Котяков уточнил, что это повышение затронет порядка 4,6 миллионов человек. Сейчас идет подготовка проектных документов, и величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, минтруд, антон котяков, мрот
РОССИЯ, Минтруд, Антон Котяков, МРОТ, ПМЭФ-2025
10:37 20.06.2025 (обновлено: 10:40 20.06.2025)
 
Минтруд озвучил размер МРОТ в России в 2026 году

Котяков: МРОТ в России в 2026 году составит более 27 тысяч рублей

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Рубли - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© fotolia.com / Studio-54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 тысяч рублей в следующем году, это затронет 4,6 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
"С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", - сказал Котяков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. МРОТ составляет 48% от медианный заработной платы в России.
Котяков уточнил, что это повышение затронет порядка 4,6 миллионов человек. Сейчас идет подготовка проектных документов, и величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем
10:25
 
ПМЭФ-2025РОССИЯМинтрудАнтон КотяковМРОТ
 
 
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