https://1prime.ru/20250620/mvd-858701865.html
В МВД предостерегли против переводов физлицам на якобы легальных сервисах
В МВД предостерегли против переводов физлицам на якобы легальных сервисах - 20.06.2025, ПРАЙМ
В МВД предостерегли против переводов физлицам на якобы легальных сервисах
Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:14+0300
2025-06-20T09:14+0300
2025-06-20T09:14+0300
мошенничество
финансы
россия
москва
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником преступления, необходимо отказаться от "прямых" переводов на якобы легальных сервисах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По словам правоохранителей, набирает обороты схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности. "Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности. Как защититься: отказываться от "прямых" переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам", - говорится в сообщении. Кроме того, стоит избегать нелегальных площадок, проверять лицензии ФНС и ЦБ РФ, а также контролировать источники платежей, если пришел перевод от неизвестного лица — это повод для тревоги, заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250614/iran-858480028.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5e7117b6c56a3fac3f3302a1f033012b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, москва, фнс россии
Мошенничество, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, ФНС России
В МВД предостерегли против переводов физлицам на якобы легальных сервисах
МВД: теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником преступления, необходимо отказаться от "прямых" переводов на якобы легальных сервисах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По словам правоохранителей, набирает обороты схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки.
Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности.
"Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности. Как защититься: отказываться от "прямых" переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам", - говорится в сообщении.
Кроме того, стоит избегать нелегальных площадок, проверять лицензии ФНС и ЦБ РФ, а также контролировать источники платежей, если пришел перевод от неизвестного лица — это повод для тревоги, заключили в ведомстве.
МИД: мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране