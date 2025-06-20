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В МВД предостерегли против переводов физлицам на якобы легальных сервисах

В МВД предостерегли против переводов физлицам на якобы легальных сервисах - 20.06.2025, ПРАЙМ

В МВД предостерегли против переводов физлицам на якобы легальных сервисах

Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T09:14+0300

2025-06-20T09:14+0300

2025-06-20T09:14+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником преступления, необходимо отказаться от "прямых" переводов на якобы легальных сервисах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По словам правоохранителей, набирает обороты схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности. "Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности. Как защититься: отказываться от "прямых" переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам", - говорится в сообщении. Кроме того, стоит избегать нелегальных площадок, проверять лицензии ФНС и ЦБ РФ, а также контролировать источники платежей, если пришел перевод от неизвестного лица — это повод для тревоги, заключили в ведомстве.

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