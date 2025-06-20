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Набиуллина рекомендовала госкомпаниям не проводить IPO "для галочки"

Набиуллина рекомендовала госкомпаниям не проводить IPO "для галочки" - 20.06.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рекомендовала госкомпаниям не проводить IPO "для галочки"

IPO российских госкомпаний должны быть качественными, а не проводиться "для галочки", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 20.06.2025, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. IPO российских госкомпаний должны быть качественными, а не проводиться "для галочки", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Если мы говорим об IPO, они должны быть не для галочки. …Они должны быть достаточно качественными. Государство должно здесь показать пример", - заявила Набиуллина на сессии ПМЭФ "Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов". "Мы подготовили план так называемого, простите, "идеального IPO", предложили его Минфину, где должна быть серьезная подготовка этих компаний к IPO", - рассказала Набиуллина. Она уточнила, что, в частности, это должно выражаться в изменении качества мотивации менеджмента, которая должна серьезно поменяться и "должна быть направлена на повышение стоимости акций компании". "На наш взгляд, кстати, этот процесс не быстрый, это год-полтора минимум. Поэтому, мне кажется, мы заинтересованы не просто в объеме того, сколько акций мы выкинем - акций государственных компаний - на рынок, а чтобы это было качеством, чтобы это было с доверием. …Мы должны это сделать хорошим проектом, а не просто для галочки", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, ipo