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Набиуллина рекомендовала госкомпаниям не проводить IPO "для галочки" - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина рекомендовала госкомпаниям не проводить IPO "для галочки"
Набиуллина рекомендовала госкомпаниям не проводить IPO "для галочки" - 20.06.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рекомендовала госкомпаниям не проводить IPO "для галочки"
IPO российских госкомпаний должны быть качественными, а не проводиться "для галочки", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:25+0300
2025-06-20T11:25+0300
пмэф-2025
финансы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. IPO российских госкомпаний должны быть качественными, а не проводиться "для галочки", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Если мы говорим об IPO, они должны быть не для галочки. …Они должны быть достаточно качественными. Государство должно здесь показать пример", - заявила Набиуллина на сессии ПМЭФ "Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов". "Мы подготовили план так называемого, простите, "идеального IPO", предложили его Минфину, где должна быть серьезная подготовка этих компаний к IPO", - рассказала Набиуллина. Она уточнила, что, в частности, это должно выражаться в изменении качества мотивации менеджмента, которая должна серьезно поменяться и "должна быть направлена на повышение стоимости акций компании". "На наш взгляд, кстати, этот процесс не быстрый, это год-полтора минимум. Поэтому, мне кажется, мы заинтересованы не просто в объеме того, сколько акций мы выкинем - акций государственных компаний - на рынок, а чтобы это было качеством, чтобы это было с доверием. …Мы должны это сделать хорошим проектом, а не просто для галочки", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, ipo
ПМЭФ-2025, Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, IPO
11:25 20.06.2025
 
Набиуллина рекомендовала госкомпаниям не проводить IPO "для галочки"

Набиуллина: IPO госкомпаний должны быть качественными, а не "для галочки"

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. IPO российских госкомпаний должны быть качественными, а не проводиться "для галочки", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Если мы говорим об IPO, они должны быть не для галочки. …Они должны быть достаточно качественными. Государство должно здесь показать пример", - заявила Набиуллина на сессии ПМЭФ "Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов".
"Мы подготовили план так называемого, простите, "идеального IPO", предложили его Минфину, где должна быть серьезная подготовка этих компаний к IPO", - рассказала Набиуллина.
Она уточнила, что, в частности, это должно выражаться в изменении качества мотивации менеджмента, которая должна серьезно поменяться и "должна быть направлена на повышение стоимости акций компании".
"На наш взгляд, кстати, этот процесс не быстрый, это год-полтора минимум. Поэтому, мне кажется, мы заинтересованы не просто в объеме того, сколько акций мы выкинем - акций государственных компаний - на рынок, а чтобы это было качеством, чтобы это было с доверием. …Мы должны это сделать хорошим проектом, а не просто для галочки", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025. Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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11:18
 
ПМЭФ-2025ФинансыБанкиРОССИЯЭльвира НабиуллинаIPO
 
 
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