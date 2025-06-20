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ЦБ усомнился в необходимости создания института омбудсмена инвесторов - 20.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ усомнился в необходимости создания института омбудсмена инвесторов
ЦБ усомнился в необходимости создания института омбудсмена инвесторов - 20.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ усомнился в необходимости создания института омбудсмена инвесторов
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина усомнилась в необходимости создания института омбудсмена инвесторов. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:31+0300
2025-06-20T12:31+0300
пмэф-2025
финансы
россия
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина усомнилась в необходимости создания института омбудсмена инвесторов. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в апреле предложила рассмотреть возможность создания института омбудсмена инвесторов в качестве специального механизма защиты их прав. "Мы все ищем идеи, которые могут вытянуть эту среду на тот уровень, который будет комфортен для людей, чтобы они инвестировали в фондовый рынок", - сказала она на ПМЭФ, комментируя идею создания института омбудсмена инвесторов. "Если посмотреть законодательство, у нас там все хорошо написано про защиту прав инвесторов. С точки зрения законодательства даже нечего предложить. Вопрос правоприменительной практики. Вы думаете, уполномоченный в состоянии поменять эту правоприменительную практику?", - задалась она вопросом. "Я думаю, что нужны какие-то наши общие усилия на всех уровнях. Мы с своей стороны, там, где есть процессуальные возможности, активно отстаиваем позицию в судах. Вы это знаете, например, кейс по Соликамскому магниевому заводу. Согласитесь, что это не напрасно, но это все должны занимать эту позицию", - отметила она. В мае 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение краевого арбитража об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев Соликамского магниевого завода, оставив ценные бумаги тем, кто приобретал их на бирже. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, россия, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2025, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
12:31 20.06.2025
 
ЦБ усомнился в необходимости создания института омбудсмена инвесторов

Набиуллина усомнилась в необходимости создания института омбудсмена инвесторов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина усомнилась в необходимости создания института омбудсмена инвесторов.
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в апреле предложила рассмотреть возможность создания института омбудсмена инвесторов в качестве специального механизма защиты их прав.
"Мы все ищем идеи, которые могут вытянуть эту среду на тот уровень, который будет комфортен для людей, чтобы они инвестировали в фондовый рынок", - сказала она на ПМЭФ, комментируя идею создания института омбудсмена инвесторов.
"Если посмотреть законодательство, у нас там все хорошо написано про защиту прав инвесторов. С точки зрения законодательства даже нечего предложить. Вопрос правоприменительной практики. Вы думаете, уполномоченный в состоянии поменять эту правоприменительную практику?", - задалась она вопросом.
"Я думаю, что нужны какие-то наши общие усилия на всех уровнях. Мы с своей стороны, там, где есть процессуальные возможности, активно отстаиваем позицию в судах. Вы это знаете, например, кейс по Соликамскому магниевому заводу. Согласитесь, что это не напрасно, но это все должны занимать эту позицию", - отметила она.
В мае 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение краевого арбитража об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев Соликамского магниевого завода, оставив ценные бумаги тем, кто приобретал их на бирже.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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11:28
 
ПМЭФ-2025ФинансыРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
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