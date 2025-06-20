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ЦБ усомнился в необходимости создания института омбудсмена инвесторов

ЦБ усомнился в необходимости создания института омбудсмена инвесторов - 20.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ усомнился в необходимости создания института омбудсмена инвесторов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина усомнилась в необходимости создания института омбудсмена инвесторов. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T12:31+0300

2025-06-20T12:31+0300

2025-06-20T12:31+0300

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финансы

россия

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина усомнилась в необходимости создания института омбудсмена инвесторов. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в апреле предложила рассмотреть возможность создания института омбудсмена инвесторов в качестве специального механизма защиты их прав. "Мы все ищем идеи, которые могут вытянуть эту среду на тот уровень, который будет комфортен для людей, чтобы они инвестировали в фондовый рынок", - сказала она на ПМЭФ, комментируя идею создания института омбудсмена инвесторов. "Если посмотреть законодательство, у нас там все хорошо написано про защиту прав инвесторов. С точки зрения законодательства даже нечего предложить. Вопрос правоприменительной практики. Вы думаете, уполномоченный в состоянии поменять эту правоприменительную практику?", - задалась она вопросом. "Я думаю, что нужны какие-то наши общие усилия на всех уровнях. Мы с своей стороны, там, где есть процессуальные возможности, активно отстаиваем позицию в судах. Вы это знаете, например, кейс по Соликамскому магниевому заводу. Согласитесь, что это не напрасно, но это все должны занимать эту позицию", - отметила она. В мае 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение краевого арбитража об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев Соликамского магниевого завода, оставив ценные бумаги тем, кто приобретал их на бирже. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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финансы, россия, эльвира набиуллина