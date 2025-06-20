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В НАТО продолжат обсуждать повышение расходов на оборону, пишут СМИ - 20.06.2025, ПРАЙМ
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В НАТО продолжат обсуждать повышение расходов на оборону, пишут СМИ
В НАТО продолжат обсуждать повышение расходов на оборону, пишут СМИ - 20.06.2025, ПРАЙМ
В НАТО продолжат обсуждать повышение расходов на оборону, пишут СМИ
Союзники НАТО продолжат обсуждение повышения расходов на оборону до саммита Североатлантического альянса в конце июня после отказа Испании повышать расходы до... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:47+0300
2025-06-20T10:47+0300
вооружения
нато
испания
оборона
расходы на оборону
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Союзники НАТО продолжат обсуждение повышения расходов на оборону до саммита Североатлантического альянса в конце июня после отказа Испании повышать расходы до 5% от ВВП, сообщает газета País со ссылкой на источники. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году. При этом премьер подчеркнул, что не хочет препятствовать итоговой декларации предстоящего саммита НАТО в Гааге и предложил включить в неё более гибкую формулировку. В частности, он предложил оставить целевой показатель 5% в качестве добровольного ориентира для стран, которые готовы или вынуждены его достичь. Как отметили País неназванные дипломатические источники, консенсус среди других союзников не настолько тверд, чтобы отказ Испании мог в конечном итоге повлечь за собой участие других стран, которые, возможно, не осмеливаются открыто противостоять Брюсселю и Вашингтону, "главному стороннику" расходов на оборону в 5% от ВВП. Однако источники добавляют, что страны могут использовать отказ Мадрида как предлог для отступления или выдвижения дополнительных условий для своего одобрения. Неназванные источники предполагают, что обсуждение странами НАТО повышения расходов на оборону может продлиться до саммита альянса в Гааге, который пройдет на следующей неделе. "Источники подчеркивают, что переговоры (по поводу повышения расходов на оборону - ред.) будут продолжаться до последней минуты. Ключ может заключаться в гибких условиях, которые уже есть на столе переговоров, хотя Испания пока продолжает требовать большего", - отмечает газета. По данным País, другие союзники Североатлантического альянса должны понять особые требования Испании на этих переговорах по поводу расходов, чтобы "построить для нее мост, по которому она могла бы перейти". Газета называет одним из таких требований призыв включить в итоговую декларацию "более гибкую формулу", которая сделает целевой показатель в 5% необязательным или которая освобождает Испанию от его соблюдения. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге.
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нато, испания, оборона, расходы на оборону
Вооружения, НАТО, ИСПАНИЯ, оборона, расходы на оборону
10:47 20.06.2025
 
В НАТО продолжат обсуждать повышение расходов на оборону, пишут СМИ

País: в НАТО продолжат обсуждать повышение расходов на оборону после отказа Испании

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Союзники НАТО продолжат обсуждение повышения расходов на оборону до саммита Североатлантического альянса в конце июня после отказа Испании повышать расходы до 5% от ВВП, сообщает газета País со ссылкой на источники.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году. При этом премьер подчеркнул, что не хочет препятствовать итоговой декларации предстоящего саммита НАТО в Гааге и предложил включить в неё более гибкую формулировку. В частности, он предложил оставить целевой показатель 5% в качестве добровольного ориентира для стран, которые готовы или вынуждены его достичь.
Как отметили País неназванные дипломатические источники, консенсус среди других союзников не настолько тверд, чтобы отказ Испании мог в конечном итоге повлечь за собой участие других стран, которые, возможно, не осмеливаются открыто противостоять Брюсселю и Вашингтону, "главному стороннику" расходов на оборону в 5% от ВВП. Однако источники добавляют, что страны могут использовать отказ Мадрида как предлог для отступления или выдвижения дополнительных условий для своего одобрения. Неназванные источники предполагают, что обсуждение странами НАТО повышения расходов на оборону может продлиться до саммита альянса в Гааге, который пройдет на следующей неделе.
"Источники подчеркивают, что переговоры (по поводу повышения расходов на оборону - ред.) будут продолжаться до последней минуты. Ключ может заключаться в гибких условиях, которые уже есть на столе переговоров, хотя Испания пока продолжает требовать большего", - отмечает газета.
По данным País, другие союзники Североатлантического альянса должны понять особые требования Испании на этих переговорах по поводу расходов, чтобы "построить для нее мост, по которому она могла бы перейти". Газета называет одним из таких требований призыв включить в итоговую декларацию "более гибкую формулу", которая сделает целевой показатель в 5% необязательным или которая освобождает Испанию от его соблюдения.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге.
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Испания отвергла призыв НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП
Вчера, 15:56
 
ВооруженияНАТОИСПАНИЯоборонарасходы на оборону
 
 
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