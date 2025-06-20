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Латвия запретила гражданам РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране

Латвия запретила гражданам РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране - 20.06.2025, ПРАЙМ

Латвия запретила гражданам РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране

Парламент Латвии в окончательном чтении одобрил законопроект о запрете для граждан и юридических лиц России и Белоруссии покупать недвижимость в стране,... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:14+0300

2025-06-20T11:14+0300

2025-06-20T11:14+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Парламент Латвии в окончательном чтении одобрил законопроект о запрете для граждан и юридических лиц России и Белоруссии покупать недвижимость в стране, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа прибалтийской республики. "Сейм принял в окончательном чтении новый закон, который запрещает России и Белоруссии, а также их гражданам приобретать недвижимость в Латвии", - говорится в сообщении. Отмечается, что запрет также распространяется на юридических лиц, зарегистрированных в России и Белоруссии, планируется расширить его на предприятия, в которых не менее 25% акций принадлежит российским и белорусским гражданам, и учрежденные в России и Белоруссии. Запрет будет касаться сделок, заключенных после вступления в силу закона. Авторы закона утверждают, что его цель в "повышении национальной безопасности и предотвращение возможной угрозы интересам" Латвии. Ранее в июне парламент Латвии запретил депутатам и госслужащим с допуском к гостайне выезжать в Россию и Белоруссию.

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недвижимость, россия, белоруссия, латвия