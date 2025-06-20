https://1prime.ru/20250620/nedvizhimost-858724422.html

Гражданин Турции побил мировой рекорд по покупке недвижимости за рубежом

Гражданин Турции побил мировой рекорд по покупке недвижимости за рубежом - 20.06.2025, ПРАЙМ

Гражданин Турции побил мировой рекорд по покупке недвижимости за рубежом

Турецкое экономическое издание Ekonomim, анализируя статистику по покупке гражданами Турции недвижимости за рубежом в 2024 году, сообщило в пятницу о "мировом... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:45+0300

2025-06-20T13:45+0300

2025-06-20T13:45+0300

экономика

бизнес

турция

дубай

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg

АНКАРА, 20 июн – ПРАЙМ. Турецкое экономическое издание Ekonomim, анализируя статистику по покупке гражданами Турции недвижимости за рубежом в 2024 году, сообщило в пятницу о "мировом рекорде", который побил гражданин республики, купив дом в Дубае за 130 миллионов долларов. "В 2024 году также появилась новость о том, что один турок "побил мировой рекорд", купив дом в Дубае за 130 миллионов долларов. О его личности не сообщалось, но было известно, что он является гражданином Турции", – сообщило издание. Ekonomim отмечает, в 2025 году ежемесячно с января по апрель турки покупали больше недвижимости за рубежом, чем иностранцы – в Турции. Таким образом Турция стала "чистым инвестором в недвижимость", пишет издание. Согласно данным платежного баланса, по итогам первых четырех месяцев текущего года сумма, ушедшая из Турции на покупку недвижимости, составила 793 миллиона долларов, в то время как сумма, пришедшая в страну, составила 555 миллионов долларов, рассказало издание. Национальный институт статистики (TUIK) сообщил, что с января по май иностранным гражданам было продано 7789 единиц недвижимости, что на 13,7% меньше в сравнении с 2024 годом. Россияне традиционно лидируют в этом списке.

https://1prime.ru/20250619/turtsiya-858678587.html

турция

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, турция, дубай