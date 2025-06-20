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Гражданин Турции побил мировой рекорд по покупке недвижимости за рубежом - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Гражданин Турции побил мировой рекорд по покупке недвижимости за рубежом
Гражданин Турции побил мировой рекорд по покупке недвижимости за рубежом - 20.06.2025, ПРАЙМ
Гражданин Турции побил мировой рекорд по покупке недвижимости за рубежом
Турецкое экономическое издание Ekonomim, анализируя статистику по покупке гражданами Турции недвижимости за рубежом в 2024 году, сообщило в пятницу о "мировом... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:45+0300
2025-06-20T13:45+0300
экономика
бизнес
турция
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АНКАРА, 20 июн – ПРАЙМ. Турецкое экономическое издание Ekonomim, анализируя статистику по покупке гражданами Турции недвижимости за рубежом в 2024 году, сообщило в пятницу о "мировом рекорде", который побил гражданин республики, купив дом в Дубае за 130 миллионов долларов. "В 2024 году также появилась новость о том, что один турок "побил мировой рекорд", купив дом в Дубае за 130 миллионов долларов. О его личности не сообщалось, но было известно, что он является гражданином Турции", – сообщило издание. Ekonomim отмечает, в 2025 году ежемесячно с января по апрель турки покупали больше недвижимости за рубежом, чем иностранцы – в Турции. Таким образом Турция стала "чистым инвестором в недвижимость", пишет издание. Согласно данным платежного баланса, по итогам первых четырех месяцев текущего года сумма, ушедшая из Турции на покупку недвижимости, составила 793 миллиона долларов, в то время как сумма, пришедшая в страну, составила 555 миллионов долларов, рассказало издание. Национальный институт статистики (TUIK) сообщил, что с января по май иностранным гражданам было продано 7789 единиц недвижимости, что на 13,7% меньше в сравнении с 2024 годом. Россияне традиционно лидируют в этом списке.
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бизнес, турция, дубай
Экономика, Бизнес, ТУРЦИЯ, Дубай
13:45 20.06.2025
 
Гражданин Турции побил мировой рекорд по покупке недвижимости за рубежом

Ekonomim: гражданин Турции побил мировой рекорд по покупке недвижимости за рубежом

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© flickr.com / KLMircea
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АНКАРА, 20 июн – ПРАЙМ. Турецкое экономическое издание Ekonomim, анализируя статистику по покупке гражданами Турции недвижимости за рубежом в 2024 году, сообщило в пятницу о "мировом рекорде", который побил гражданин республики, купив дом в Дубае за 130 миллионов долларов.
"В 2024 году также появилась новость о том, что один турок "побил мировой рекорд", купив дом в Дубае за 130 миллионов долларов. О его личности не сообщалось, но было известно, что он является гражданином Турции", – сообщило издание.
Ekonomim отмечает, в 2025 году ежемесячно с января по апрель турки покупали больше недвижимости за рубежом, чем иностранцы – в Турции. Таким образом Турция стала "чистым инвестором в недвижимость", пишет издание.
Согласно данным платежного баланса, по итогам первых четырех месяцев текущего года сумма, ушедшая из Турции на покупку недвижимости, составила 793 миллиона долларов, в то время как сумма, пришедшая в страну, составила 555 миллионов долларов, рассказало издание.
Национальный институт статистики (TUIK) сообщил, что с января по май иностранным гражданам было продано 7789 единиц недвижимости, что на 13,7% меньше в сравнении с 2024 годом. Россияне традиционно лидируют в этом списке.
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ЭкономикаБизнесТУРЦИЯДубай
 
 
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