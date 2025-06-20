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Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро

Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро - 20.06.2025, ПРАЙМ

Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием" и ведёт человечество к разрушительной третьей мировой войне, заявил президент... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T05:31+0300

2025-06-20T05:31+0300

2025-06-20T05:31+0300

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МЕХИКО, 20 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием" и ведёт человечество к разрушительной третьей мировой войне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Сегодня Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий", - заявил Мадуро в эфире государственного телеканала VTV. По словам президента Венесуэлы, Израиль под предлогом борьбы с иранской ядерной программой пытается оправдать свои агрессивные действия, включая угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Мадуро отметил, что подобные заявления главы израильского правительства неприемлемы и несут угрозу миру во всём мире. "Мы призываем мировых лидеров - президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, наследного принца Саудовской Аравии, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, всех королей, президентов, премьер-министров Ближнего Востока, Западной и Восточной Азии и ООН - остановить безумие Нетаньяху и не допустить ядерной катастрофы, которая станет трагедией для человечества", - добавил Мадуро. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, израиль, иран, тегеран, николас мадуро, биньямин нетаньяху, владимир путин