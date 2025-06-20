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Новак призвал уходить от управляемого охлаждения экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Новак призвал уходить от управляемого охлаждения экономики
Новак призвал уходить от управляемого охлаждения экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
Новак призвал уходить от управляемого охлаждения экономики
Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:55+0300
2025-06-20T09:06+0300
пмэф-2025
александр новак
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономике России идти вперед, заявил вице-премьер Александр Новак."Индикаторы показывают необходимость снижать ставки, необходимо уже переходить от управляемого охлаждения к, наоборот, нагреву экономики. Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.Новак отметил, что инфляция в России в последние семь недель уже ниже таргета ЦБ, а реальная ставка выше, чем она была в начале года, и выше уровня во многих странах. "Уже пора снижать... На мой взгляд, нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономику не заморозить, а дать ей возможность идти вперед", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак
ПМЭФ-2025, Александр Новак
08:55 20.06.2025 (обновлено: 09:06 20.06.2025)
 
Новак призвал уходить от управляемого охлаждения экономики

Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономике России идти вперед, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Индикаторы показывают необходимость снижать ставки, необходимо уже переходить от управляемого охлаждения к, наоборот, нагреву экономики. Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Новак отметил, что инфляция в России в последние семь недель уже ниже таргета ЦБ, а реальная ставка выше, чем она была в начале года, и выше уровня во многих странах. "Уже пора снижать... На мой взгляд, нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономику не заморозить, а дать ей возможность идти вперед", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки
08:58
 
ПМЭФ-2025Александр Новак
 
 
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