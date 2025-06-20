https://1prime.ru/20250620/novak-858700308.html
Новак призвал уходить от управляемого охлаждения экономики
Новак призвал уходить от управляемого охлаждения экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
Новак призвал уходить от управляемого охлаждения экономики
Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:55+0300
2025-06-20T08:55+0300
2025-06-20T09:06+0300
пмэф-2025
александр новак
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономике России идти вперед, заявил вице-премьер Александр Новак."Индикаторы показывают необходимость снижать ставки, необходимо уже переходить от управляемого охлаждения к, наоборот, нагреву экономики. Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.Новак отметил, что инфляция в России в последние семь недель уже ниже таргета ЦБ, а реальная ставка выше, чем она была в начале года, и выше уровня во многих странах. "Уже пора снижать... На мой взгляд, нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономику не заморозить, а дать ей возможность идти вперед", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак
ПМЭФ-2025, Александр Новак
Новак призвал уходить от управляемого охлаждения экономики
Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономике России идти вперед, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Индикаторы показывают необходимость снижать ставки, необходимо уже переходить от управляемого охлаждения к, наоборот, нагреву экономики. Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Новак отметил, что инфляция в России в последние семь недель уже ниже таргета ЦБ, а реальная ставка выше, чем она была в начале года, и выше уровня во многих странах. "Уже пора снижать... На мой взгляд, нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономику не заморозить, а дать ей возможность идти вперед", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки