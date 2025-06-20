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Новак оценил потенциальный рост ВВП России
Новак оценил потенциальный рост ВВП России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Новак оценил потенциальный рост ВВП России
Потенциал роста экономики России выше 3% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:19+0300
2025-06-20T09:19+0300
2025-06-20T09:19+0300
экономика
россия
александр новак
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Потенциал роста экономики России выше 3% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Наши экономические ведомства считают, что потенциал примерно равен около 3%, то есть наш потенциал ежегодно, если бы мы росли стабильно, - это примерно 3%. ЦБ считает, что у нас потенциал экономики несколько ниже. Я думаю, что потенциал у нас более чем 3%", - заявил Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. Он отметил, что в контексте развития экономики есть несколько приоритетных направлений, в числе которых технологическое развитие и вопросы повышения производительности труда. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, александр новак
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак
Новак оценил потенциальный рост ВВП России
Новак оценивает потенциальный рост ВВП России более 3% в год
С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Потенциал роста экономики России выше 3% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наши экономические ведомства считают, что потенциал примерно равен около 3%, то есть наш потенциал ежегодно, если бы мы росли стабильно, - это примерно 3%. ЦБ считает, что у нас потенциал экономики несколько ниже. Я думаю, что потенциал у нас более чем 3%", - заявил Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что в контексте развития экономики есть несколько приоритетных направлений, в числе которых технологическое развитие и вопросы повышения производительности труда.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале