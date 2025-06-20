https://1prime.ru/20250620/novak-858720558.html
Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний
Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний - 20.06.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний
Вице-премьер РФ Александр Новак сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что на данный момент никто из иностранных... | 20.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что на данный момент никто из иностранных нефтегазовых компаний не обращался лично к нему для возвращения в Россию. "Лично на меня никто не выходил и не писал никаких письменных запросов", - ответил Новак на вопрос журналистов, готовы ли иностранные нефтегазовые компании вернуться в Россию. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, александр новак
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Александр Новак
Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний
Новак: лично ко мне иностранный нефтегаз не обращался о возвращении в РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что на данный момент никто из иностранных нефтегазовых компаний не обращался лично к нему для возвращения в Россию.
"Лично на меня никто не выходил и не писал никаких письменных запросов", - ответил Новак на вопрос журналистов, готовы ли иностранные нефтегазовые компании вернуться в Россию.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Новак прокомментировал текущее состояние курса рубля