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Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний
Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний - 20.06.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний
Вице-премьер РФ Александр Новак сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что на данный момент никто из иностранных... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:46+0300
2025-06-20T12:46+0300
пмэф-2025
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что на данный момент никто из иностранных нефтегазовых компаний не обращался лично к нему для возвращения в Россию. "Лично на меня никто не выходил и не писал никаких письменных запросов", - ответил Новак на вопрос журналистов, готовы ли иностранные нефтегазовые компании вернуться в Россию. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, александр новак
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Александр Новак
12:46 20.06.2025
 
Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний

Новак: лично ко мне иностранный нефтегаз не обращался о возвращении в РФ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что на данный момент никто из иностранных нефтегазовых компаний не обращался лично к нему для возвращения в Россию.
"Лично на меня никто не выходил и не писал никаких письменных запросов", - ответил Новак на вопрос журналистов, готовы ли иностранные нефтегазовые компании вернуться в Россию.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Новак прокомментировал текущее состояние курса рубля
12:20
 
ПМЭФ-2025РОССИЯАлександр Новак
 
 
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