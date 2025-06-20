https://1prime.ru/20250620/novak-858720558.html

Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний

Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний - 20.06.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал об обращениях иностранных нефтегазовых компаний

Вице-премьер РФ Александр Новак сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что на данный момент никто из иностранных... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T12:46+0300

2025-06-20T12:46+0300

2025-06-20T12:46+0300

пмэф-2025

россия

александр новак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что на данный момент никто из иностранных нефтегазовых компаний не обращался лично к нему для возвращения в Россию. "Лично на меня никто не выходил и не писал никаких письменных запросов", - ответил Новак на вопрос журналистов, готовы ли иностранные нефтегазовые компании вернуться в Россию. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, александр новак