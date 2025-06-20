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ОАЭ стали самым популярным зарубежным направлением для россиян
ОАЭ стали самым популярным зарубежным направлением для россиян - 20.06.2025, ПРАЙМ
ОАЭ стали самым популярным зарубежным направлением для россиян
Объединенные Арабские Эмираты в первом квартале 2025 года стали самым популярным зарубежным направлением для россиян — более 466 тысяч поездок, сообщила... | 20.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты в первом квартале 2025 года стали самым популярным зарубежным направлением для россиян — более 466 тысяч поездок, сообщила пресс-служба Минэкономразвития по итогам встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова с министром экономики ОАЭ Абдаллой Аль-Марри на полях ПМЭФ. "По данным министерства, в прошлом году россияне совершили почти 2 миллиона поездок в ОАЭ, что на 15% больше, чем годом ранее. Рост количества поездок эмиратских туристов в Россию составил 54%. При этом в первом квартале 2025 года эмираты стали самым популярным зарубежным направлением для россиян — более 466 тысяч поездок", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, причинами роста туристического потока между странами стали безвизовый режим и активное развитие авиаперевозок. "В настоящее время между Россией и ОАЭ действует более 300 регулярных рейсов в неделю по 25 направлениям. В 2024 году российскими авиакомпаниями перевезено в два раза больше пассажиров, чем в 2023 году. За четыре месяца 2025 года этот показатель составил свыше 623 тысяч человек", - подчеркнули в Минэкономразвития. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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туризм, россия, оаэ, максим решетников
ПМЭФ-2025, Туризм, РОССИЯ, ОАЭ, Максим Решетников
ОАЭ стали самым популярным зарубежным направлением для россиян
МЭР: ОАЭ в I квартале 2025 года стали самым популярным зарубежным направлением для россиян
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты в первом квартале 2025 года стали самым популярным зарубежным направлением для россиян — более 466 тысяч поездок, сообщила пресс-служба Минэкономразвития по итогам встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова с министром экономики ОАЭ Абдаллой Аль-Марри на полях ПМЭФ.
"По данным министерства, в прошлом году россияне совершили почти 2 миллиона поездок в ОАЭ, что на 15% больше, чем годом ранее. Рост количества поездок эмиратских туристов в Россию составил 54%. При этом в первом квартале 2025 года эмираты стали самым популярным зарубежным направлением для россиян — более 466 тысяч поездок", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, причинами роста туристического потока между странами стали безвизовый режим и активное развитие авиаперевозок.
"В настоящее время между Россией и ОАЭ действует более 300 регулярных рейсов в неделю по 25 направлениям. В 2024 году российскими авиакомпаниями перевезено в два раза больше пассажиров, чем в 2023 году. За четыре месяца 2025 года этот показатель составил свыше 623 тысяч человек", - подчеркнули в Минэкономразвития.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Россия и ОАЭ увеличили товарооборот сельхозпродукцией почти на треть