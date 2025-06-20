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Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:20+0300
2025-06-20T14:20+0300
2025-06-20T14:25+0300
политика
россия
украина
обмен пленными
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. "Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", - сообщил агентству источник. По словам источника, состоявшийся обмен был паритетным.Кроме того, сообщается, что страны продолжили санитарные обмены ранеными."Санитарные обмены ранеными сегодня также продолжились", - сообщил собеседник агентства.
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россия, украина, обмен пленными
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, обмен пленными
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
Россия и Украина провели в пятницу новый этап обмена пленными
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
"Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", - сообщил агентству источник. По словам источника, состоявшийся обмен был паритетным.
Кроме того, сообщается, что страны продолжили санитарные обмены ранеными.
"Санитарные обмены ранеными сегодня также продолжились", - сообщил собеседник агентства.
В Кремле сообщили, когда ожидается согласование дат переговоров с Украиной