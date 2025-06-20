https://1prime.ru/20250620/obmen-858726899.html

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными - 20.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными

Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:20+0300

2025-06-20T14:20+0300

2025-06-20T14:25+0300

политика

россия

украина

обмен пленными

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. "Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной", - сообщил агентству источник. По словам источника, состоявшийся обмен был паритетным.Кроме того, сообщается, что страны продолжили санитарные обмены ранеными."Санитарные обмены ранеными сегодня также продолжились", - сообщил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250620/peregovory-858715770.html

украина

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россия, украина, обмен пленными