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В ООН заявили о дефиците доверия в вопросе ядерной программы Ирана

В ООН заявили о дефиците доверия в вопросе ядерной программы Ирана - 20.06.2025, ПРАЙМ

В ООН заявили о дефиците доверия в вопросе ядерной программы Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о дефиците доверия в вопросе ядерной программы Ирана, призвал преодолеть его дипломатическим путем. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T17:21+0300

2025-06-20T17:21+0300

2025-06-20T17:21+0300

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ООН, 20 июн – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о дефиците доверия в вопросе ядерной программы Ирана, призвал преодолеть его дипломатическим путем. "Иран неоднократно заявлял, что он не стремится к созданию ядерного оружия. Давайте признаем, что существует дефицит доверия. Единственный путь к его преодолению - дипломатия, направленная на выработку достоверного, всеобъемлющего и поддающегося проверке решения, включая полный доступ для инспекторов МАГАТЭ", – сказал Гутерреш на заседании Совбеза ООН. Он подчеркнул, что расширение конфликта может разжечь пожар, который "никто не сможет контролировать", и призвал не допустить этого. "Мы не просто дрейфуем в сторону кризиса - мы мчимся к нему. Мы наблюдаем не отдельные инциденты - мы на верном пути к хаосу", – добавил генсек ООН. Он призвал действовать ответственно, чтобы отвести мир "от края пропасти". "Единственное, что можно предсказать, - это то, что последствия продолжения этого конфликта непредсказуемы. Давайте не будем вспоминать об этом решающем моменте с сожалением. Давайте действовать ответственно и сообща, чтобы отвести регион и наш мир от края пропасти", – сказал Гутерреш. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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