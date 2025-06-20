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В Кремле сообщили, когда ожидается согласование дат переговоров с Украиной

В Кремле сообщили, когда ожидается согласование дат переговоров с Украиной - 20.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле сообщили, когда ожидается согласование дат переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о дальнейших шагах в переговорном | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:56+0300

2025-06-20T11:56+0300

2025-06-20T12:18+0300

политика

дмитрий песков

россия

украина

переговоры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о дальнейших шагах в переговорном процессе России и Украины по мирному урегулированию конфликта.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:"Диалог продолжается, коллега (помощник президента РФ Владимир) Мединский находится в контакте с его визави с украинской стороны... Поэтому на следующей неделе ждем согласования дат третьего раунда""Возможна ли провокация со стороны киевского режима? Да, это возможно. Киевский режим сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем"Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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дмитрий песков, россия, украина, переговоры