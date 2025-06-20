В Кремле сообщили, когда ожидается согласование дат переговоров с Украиной
Песков: согласование дат переговоров России и Украины ожидается на следующей неделе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о дальнейших шагах в переговорном процессе России и Украины по мирному урегулированию конфликта.
Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- ожидается, что согласование дат нового раунда российско-украинских переговоров произойдет на следующей неделе;
"Диалог продолжается, коллега (помощник президента РФ Владимир) Мединский находится в контакте с его визави с украинской стороны... Поэтому на следующей неделе ждем согласования дат третьего раунда"
- тема об урегулировании конфликта на Украине не может осуществляться в публичной плоскости, заявил пресс-секретарь;
- Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии";
- Россия намерена работать для достижения целей СВО;
- Песков назвал идеальным вариантом возможность достигнуть договоренностей с Украиной политико-дипломатическим путем;
- на данный момент Россия продолжает контакты с украинской стороной;
- Москва не исключает возможности новых провокаций со стороны киевского режима;
"Возможна ли провокация со стороны киевского режима? Да, это возможно. Киевский режим сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем"
- Песков от лица России выразил благодарность зарубежным странам за готовность принять участие в урегулировании конфликта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.