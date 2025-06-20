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В Кремле сообщили, когда ожидается согласование дат переговоров с Украиной - 20.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле сообщили, когда ожидается согласование дат переговоров с Украиной
В Кремле сообщили, когда ожидается согласование дат переговоров с Украиной - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле сообщили, когда ожидается согласование дат переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о дальнейших шагах в переговорном | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:56+0300
2025-06-20T12:18+0300
политика
дмитрий песков
россия
украина
переговоры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о дальнейших шагах в переговорном процессе России и Украины по мирному урегулированию конфликта.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:&quot;Диалог продолжается, коллега (помощник президента РФ Владимир) Мединский находится в контакте с его визави с украинской стороны... Поэтому на следующей неделе ждем согласования дат третьего раунда&quot;&quot;Возможна ли провокация со стороны киевского режима? Да, это возможно. Киевский режим сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем&quot;Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дмитрий песков, россия, украина, переговоры
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
11:56 20.06.2025 (обновлено: 12:18 20.06.2025)
 
В Кремле сообщили, когда ожидается согласование дат переговоров с Украиной

Песков: согласование дат переговоров России и Украины ожидается на следующей неделе

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о дальнейших шагах в переговорном процессе России и Украины по мирному урегулированию конфликта.

Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:

  • ожидается, что согласование дат нового раунда российско-украинских переговоров произойдет на следующей неделе;

"Диалог продолжается, коллега (помощник президента РФ Владимир) Мединский находится в контакте с его визави с украинской стороны... Поэтому на следующей неделе ждем согласования дат третьего раунда"

Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Дмитрий Песков
  • тема об урегулировании конфликта на Украине не может осуществляться в публичной плоскости, заявил пресс-секретарь;
  • Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии";
  • Россия намерена работать для достижения целей СВО;
  • Песков назвал идеальным вариантом возможность достигнуть договоренностей с Украиной политико-дипломатическим путем;
  • на данный момент Россия продолжает контакты с украинской стороной;
  • Москва не исключает возможности новых провокаций со стороны киевского режима;

"Возможна ли провокация со стороны киевского режима? Да, это возможно. Киевский режим сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем"

Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Дмитрий Песков
  • Песков от лица России выразил благодарность зарубежным странам за готовность принять участие в урегулировании конфликта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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