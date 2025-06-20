https://1prime.ru/20250620/peregovory-858748991.html
"Лишь прокси". В бундестаге ответили на вопрос о разговоре Путина с Мерцем
"Лишь прокси". В бундестаге ответили на вопрос о разговоре Путина с Мерцем - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Лишь прокси". В бундестаге ответили на вопрос о разговоре Путина с Мерцем
Организовывать телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Фридрихом Мерцем бессмысленно, поскольку в действительности проблемы... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T23:30+0300
2025-06-20T23:30+0300
2025-06-20T23:31+0300
политика
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фридрих мерц
переговоры
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Организовывать телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Фридрихом Мерцем бессмысленно, поскольку в действительности проблемы могут решить только Москва и Вашингтон. Такое мнение в интервью "Ленте.ру" на полях ПМЭФ высказал депутат бундестага Маттиас Моосдорф."В этой ситуации реальные решения возможны между Соединенными Штатами и Россией", - заявил Моосдорф, комментируя соответствующий вопрос. После этого он напомнил высказывание вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса о том, что "европейцев не должно здесь быть". "Они (представители Европы - прим. ред.) лишь прокси-силы американцев", — подчеркнул депутат.Но в то же время он отметил, что следует приветствовать все попытки контактов Москвы и Берлина, поскольку это может помочь избежать эскалации украинского конфликта, которая может случиться, если немецкий канцлер примет решение поставить Украине ракеты Taurus.
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владимир путин, фридрих мерц, переговоры, мнение
Политика, Владимир Путин, Фридрих Мерц, переговоры, мнение
"Лишь прокси". В бундестаге ответили на вопрос о разговоре Путина с Мерцем
Депутат бундестаг: разговор Путина и Мерца не имеет смысла - все решают РФ и США
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ.
Организовывать телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Фридрихом Мерцем бессмысленно, поскольку в действительности проблемы могут решить только Москва и Вашингтон. Такое мнение в интервью "Ленте.ру"
на полях ПМЭФ высказал депутат бундестага Маттиас Моосдорф.
"В этой ситуации реальные решения возможны между Соединенными Штатами и Россией", - заявил Моосдорф, комментируя соответствующий вопрос.
После этого он напомнил высказывание вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса о том, что "европейцев не должно здесь быть".
"Они (представители Европы - прим. ред.) лишь прокси-силы американцев", — подчеркнул депутат.
Но в то же время он отметил, что следует приветствовать все попытки контактов Москвы и Берлина, поскольку это может помочь избежать эскалации украинского конфликта, которая может случиться, если немецкий канцлер примет решение поставить Украине ракеты Taurus.
Власти ФРГ приняли к сведению сообщения о готовности РФ говорить с Мерцем