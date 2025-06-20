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Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины

Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины - 20.06.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины

Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров делегаций. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T10:05+0300

2025-06-20T10:05+0300

2025-06-20T10:05+0300

политика

россия

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров делегаций. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Дата будет определена совместно. Две стороны - российская и украинская будут определять", - сказал Песков на ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости, кто определит дату следующих переговоров делегаций. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, дмитрий песков