https://1prime.ru/20250620/peskov-858706198.html
Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины
Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины - 20.06.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины
Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров делегаций. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:05+0300
2025-06-20T10:05+0300
2025-06-20T10:05+0300
политика
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_0:66:1610:972_1920x0_80_0_0_06c78721288d6e7f7ac08a191e4f8140.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров делегаций. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Дата будет определена совместно. Две стороны - российская и украинская будут определять", - сказал Песков на ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости, кто определит дату следующих переговоров делегаций. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/svo-858698426.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_113:0:1497:1038_1920x0_80_0_0_7d254bb7623cc22edf9fae5859458b2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины
Песков: Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров делегаций. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Дата будет определена совместно. Две стороны - российская и украинская будут определять", - сказал Песков на ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости, кто определит дату следующих переговоров делегаций.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"Россия побеждает". в США предрекли поражение Украины на СВО