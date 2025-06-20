https://1prime.ru/20250620/peskov-858710418.html

В Кремле ответили на вопрос об убежище для Маска в России

В Кремле ответили на вопрос об убежище для Маска в России - 20.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос об убежище для Маска в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возможном политическом убежище для Илона Маска в России предложил... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T10:54+0300

2025-06-20T10:54+0300

2025-06-20T11:03+0300

политика

россия

общество

дмитрий песков

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_0:66:1610:972_1920x0_80_0_0_06c78721288d6e7f7ac08a191e4f8140.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возможном политическом убежище для Илона Маска в России предложил сначала дождаться заявлений самого американского бизнесмена или МИД РФ. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России."Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать" , - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/roskosmos-858632771.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , дмитрий песков, мид