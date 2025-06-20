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В Кремле ответили на вопрос об убежище для Маска в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос об убежище для Маска в России
В Кремле ответили на вопрос об убежище для Маска в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос об убежище для Маска в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возможном политическом убежище для Илона Маска в России предложил... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:54+0300
2025-06-20T11:03+0300
политика
россия
общество
дмитрий песков
мид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возможном политическом убежище для Илона Маска в России предложил сначала дождаться заявлений самого американского бизнесмена или МИД РФ. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России."Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать" , - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, общество , дмитрий песков, мид
Политика, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, МИД
10:54 20.06.2025 (обновлено: 11:03 20.06.2025)
 
В Кремле ответили на вопрос об убежище для Маска в России

Песков предложил дождаться заявлений Маска о политическом убежище в России

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возможном политическом убежище для Илона Маска в России предложил сначала дождаться заявлений самого американского бизнесмена или МИД РФ.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России.
"Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать" , - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Стенд госкорпорации Роскосмос - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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ПолитикаРОССИЯОбществоДмитрий ПесковМИД
 
 
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