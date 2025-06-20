https://1prime.ru/20250620/peskov-858714790.html
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков
Москва видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:43+0300
2025-06-20T11:43+0300
2025-06-20T11:43+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Москва видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока что желание Израиля - продолжать боевые действия, по крайней мере, они так официально декларируются эти намерения", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, общество , израиль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , ИЗРАИЛЬ, Дмитрий Песков
Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил Песков
Песков: Россия видит желание Израиля продолжать боевые действия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Москва видит желание Израиля продолжать боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока что желание Израиля - продолжать боевые действия, по крайней мере, они так официально декларируются эти намерения", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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