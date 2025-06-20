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Россия не считает G7 жизнеспособным форматом, заявили в Кремле
Россия не считает G7 жизнеспособным форматом, заявили в Кремле - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия не считает G7 жизнеспособным форматом, заявили в Кремле
G7 как формат неинтересен для РФ, Москва не считает его жизнеспособным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:44+0300
2025-06-20T11:44+0300
2025-06-20T11:44+0300
политика
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. G7 как формат неинтересен для РФ, Москва не считает его жизнеспособным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается нашего отношения к "семерке", хорошо известно, "семерка" давно уже не является для нас интересным востребованным форматом. Дело в том, что другие форматы, такие как БРИКС, уже представляют страны, доля которых в мировой экономике превышает долю стран "семерки". И, например, такие форматы как "двадцатка", гораздо более эффективны, более представительны с точки зрения роли этой "двадцатки" в мировых делах. Поэтому "семерка" для нас неинтересна, мы не считаем такой формат жизнеспособным, потому что мировые тенденции показывают, что доля стран "семерки" в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться. Это не какая-то сезонная волатильность, а это уже тренд, который уже сформировался и который мы наблюдаем", - сказал он.
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россия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
Россия не считает G7 жизнеспособным форматом, заявили в Кремле
Песков: G7 как формат неинтересен для РФ, Москва не считает его жизнеспособным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. G7 как формат неинтересен для РФ, Москва не считает его жизнеспособным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается нашего отношения к "семерке", хорошо известно, "семерка" давно уже не является для нас интересным востребованным форматом. Дело в том, что другие форматы, такие как БРИКС, уже представляют страны, доля которых в мировой экономике превышает долю стран "семерки". И, например, такие форматы как "двадцатка", гораздо более эффективны, более представительны с точки зрения роли этой "двадцатки" в мировых делах. Поэтому "семерка" для нас неинтересна, мы не считаем такой формат жизнеспособным, потому что мировые тенденции показывают, что доля стран "семерки" в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться. Это не какая-то сезонная волатильность, а это уже тренд, который уже сформировался и который мы наблюдаем", - сказал он.
Дни "Большой семерки" сочтены, пишет Bloomberg