Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/peskov-858715472.html
Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике
Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике - 20.06.2025, ПРАЙМ
Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике
Доля стран "Большой Семерки" в мировой экономике будет неумолимо сокращаться, и это не сезонная волатильность, а уже тренд, сообщил журналистам на полях ПМЭФ... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:52+0300
2025-06-20T11:52+0300
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/76293/15/762931530_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_4f699f8f48b28c4adbfec8e43337653e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Доля стран "Большой Семерки" в мировой экономике будет неумолимо сокращаться, и это не сезонная волатильность, а уже тренд, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Семерка" для нас неинтересна, мы не считаем такой формат жизнеспособным, потому что мировые тенденции показывают, что доля стран "семерки" в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться. Это не какая-то сезонная волатильность, а это уже тренд, который уже сформировался и который мы наблюдаем", - сказал он.
https://1prime.ru/20250620/peskov-858714941.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76293/15/762931530_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_3a892bde66f3665f4e4fee78ee9e5091.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
11:52 20.06.2025
 
Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике

Песков: доля стран G7 в мировой экономике будет неумолимо сокращаться

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Доля стран "Большой Семерки" в мировой экономике будет неумолимо сокращаться, и это не сезонная волатильность, а уже тренд, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Семерка" для нас неинтересна, мы не считаем такой формат жизнеспособным, потому что мировые тенденции показывают, что доля стран "семерки" в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться. Это не какая-то сезонная волатильность, а это уже тренд, который уже сформировался и который мы наблюдаем", - сказал он.
Дмитрий Песков
Россия не считает G7 жизнеспособным форматом, заявили в Кремле
11:44
 
ЭкономикаРОССИЯДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала