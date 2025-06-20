https://1prime.ru/20250620/peskov-858715472.html

Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике

Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике - 20.06.2025, ПРАЙМ

Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике

Доля стран "Большой Семерки" в мировой экономике будет неумолимо сокращаться, и это не сезонная волатильность, а уже тренд, сообщил журналистам на полях ПМЭФ... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:52+0300

2025-06-20T11:52+0300

2025-06-20T11:52+0300

экономика

россия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/76293/15/762931530_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_4f699f8f48b28c4adbfec8e43337653e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Доля стран "Большой Семерки" в мировой экономике будет неумолимо сокращаться, и это не сезонная волатильность, а уже тренд, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Семерка" для нас неинтересна, мы не считаем такой формат жизнеспособным, потому что мировые тенденции показывают, что доля стран "семерки" в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться. Это не какая-то сезонная волатильность, а это уже тренд, который уже сформировался и который мы наблюдаем", - сказал он.

https://1prime.ru/20250620/peskov-858714941.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков