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Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике
Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике - 20.06.2025, ПРАЙМ
Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике
Доля стран "Большой Семерки" в мировой экономике будет неумолимо сокращаться, и это не сезонная волатильность, а уже тренд, сообщил журналистам на полях ПМЭФ... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:52+0300
2025-06-20T11:52+0300
2025-06-20T11:52+0300
экономика
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Доля стран "Большой Семерки" в мировой экономике будет неумолимо сокращаться, и это не сезонная волатильность, а уже тренд, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Семерка" для нас неинтересна, мы не считаем такой формат жизнеспособным, потому что мировые тенденции показывают, что доля стран "семерки" в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться. Это не какая-то сезонная волатильность, а это уже тренд, который уже сформировался и который мы наблюдаем", - сказал он.
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россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
Песков предрек сокращение доли стран G7 в мировой экономике
Песков: доля стран G7 в мировой экономике будет неумолимо сокращаться
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Доля стран "Большой Семерки" в мировой экономике будет неумолимо сокращаться, и это не сезонная волатильность, а уже тренд, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Семерка" для нас неинтересна, мы не считаем такой формат жизнеспособным, потому что мировые тенденции показывают, что доля стран "семерки" в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться. Это не какая-то сезонная волатильность, а это уже тренд, который уже сформировался и который мы наблюдаем", - сказал он.
Россия не считает G7 жизнеспособным форматом, заявили в Кремле