https://1prime.ru/20250620/peskov-858715615.html

Песков рассказал о разных направлениях контактов России и США

Песков рассказал о разных направлениях контактов России и США - 20.06.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о разных направлениях контактов России и США

У России и США существуют разные треки контактов - отдельно по двусторонним отношениям и по украинской тематике. Об этом заявил официальный представитель Кремля | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:54+0300

2025-06-20T11:54+0300

2025-06-20T11:55+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. У России и США существуют разные треки контактов - отдельно по двусторонним отношениям и по украинской тематике. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Идут разные треки, так сказать, диалога с американцами. Первое - это все, что касается украинского регулирования... Второе - это процесс по раздражителям, по решению тех проблем, которые накопились в двусторонних отношениях", - отметил он.Песков добавил, что Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе Москва и Вашингтон выйдут на согласование новой даты контактов по "взаимным раздражителям". Общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, резюмировал он.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/ssha-858678697.html

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россия, сша, дмитрий песков