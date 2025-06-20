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Песков рассказал о разных направлениях контактов России и США - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал о разных направлениях контактов России и США
Песков рассказал о разных направлениях контактов России и США - 20.06.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о разных направлениях контактов России и США
У России и США существуют разные треки контактов - отдельно по двусторонним отношениям и по украинской тематике. Об этом заявил официальный представитель Кремля | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:54+0300
2025-06-20T11:55+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. У России и США существуют разные треки контактов - отдельно по двусторонним отношениям и по украинской тематике. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Идут разные треки, так сказать, диалога с американцами. Первое - это все, что касается украинского регулирования... Второе - это процесс по раздражителям, по решению тех проблем, которые накопились в двусторонних отношениях", - отметил он.Песков добавил, что Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе Москва и Вашингтон выйдут на согласование новой даты контактов по "взаимным раздражителям". Общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, резюмировал он.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
11:54 20.06.2025 (обновлено: 11:55 20.06.2025)
 
Песков рассказал о разных направлениях контактов России и США

Песков: у России и США есть разные треки контактов по двусторонним отношениям

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. У России и США существуют разные треки контактов - отдельно по двусторонним отношениям и по украинской тематике. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Идут разные треки, так сказать, диалога с американцами. Первое - это все, что касается украинского регулирования... Второе - это процесс по раздражителям, по решению тех проблем, которые накопились в двусторонних отношениях", - отметил он.
Песков добавил, что Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе Москва и Вашингтон выйдут на согласование новой даты контактов по "взаимным раздражителям". Общение Москвы по различным каналам с Вашингтоном продолжается, резюмировал он.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Американский флаг, Вашингтон, США
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Вчера, 16:32
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий Песков
 
 
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