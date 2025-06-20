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В Кремле усомнились в том, что Илон Маск мог действительно просить убежище
В Кремле усомнились в том, что Илон Маск мог действительно просить убежище - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле усомнились в том, что Илон Маск мог действительно просить убежище
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что американский предприниматель Илон Маск мог действительно просить убежища, указав на то, что... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:00+0300
2025-06-20T12:00+0300
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что американский предприниматель Илон Маск мог действительно просить убежища, указав на то, что никто эту информацию не подтверждал. "Зачем ему убежище просить? Может, это "утка?" - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, комментируя сообщения о том, что Маск якобы попросил политубежище в РФ. "Никто и не подтвердил. По-моему, даже интриги нет", - добавил Песков. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество , россия, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле усомнились в том, что Илон Маск мог действительно просить убежище
Песков усомнился, что Маск мог действительно просить убежища в России
С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что американский предприниматель Илон Маск мог действительно просить убежища, указав на то, что никто эту информацию не подтверждал.
"Зачем ему убежище просить? Может, это "утка?" - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, комментируя сообщения о том, что Маск якобы попросил политубежище в РФ.
"Никто и не подтвердил. По-моему, даже интриги нет", - добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитриев рассказал об общении "Роскосмоса" с командой Маска