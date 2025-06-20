https://1prime.ru/20250620/peskov-858716578.html
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявил Песков
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявил Песков - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявил Песков
Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:05+0300
2025-06-20T12:05+0300
2025-06-20T12:05+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться в внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/karapetyan-858636848.html
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россия, армения, дмитрий песков
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Дмитрий Песков
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявил Песков
Песков: Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться в внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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