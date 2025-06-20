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Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявил Песков - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявил Песков
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявил Песков - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявил Песков
Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:05+0300
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россия
армения
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться в внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, армения, дмитрий песков
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Дмитрий Песков
12:05 20.06.2025
 
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявил Песков

Песков: Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться в внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
*Ереван - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
В Армении арестовали предпринимателя Карапетяна, сообщил его адвокат
18 июня, 22:55
 
РОССИЯАРМЕНИЯДмитрий Песков
 
 
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