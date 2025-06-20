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Песков рассказал о рисках рецессии в российской экономике - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал о рисках рецессии в российской экономике
Песков рассказал о рисках рецессии в российской экономике - 20.06.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о рисках рецессии в российской экономике
Если экономика вовремя не начнет ускорение, то существуют риски рецессии в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:08+0300
2025-06-20T12:08+0300
пмэф-2025
россия
финансы
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Если экономика вовремя не начнет ускорение, то существуют риски рецессии в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Споры, собственно, ведутся, достаточно ли мы замедлились и нужно ли чуть-чуть ускоряться. И в какой степени нужно ускоряться - быстро или медленно. Вот о чем наши экономисты сейчас спорят. Если не начать чуть-чуть ускоряться, то ранее принятые Центробанком меры, они действительно могут экономику притормозить существенно. Тогда риск рецессии - совершенно по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, финансы, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Песков
12:08 20.06.2025
 
Песков рассказал о рисках рецессии в российской экономике

Песков: если экономика вовремя не начнет ускорение, то есть риск рецессии

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Ирака М. ас-Судани
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Ирака М. ас-Судани
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Если экономика вовремя не начнет ускорение, то существуют риски рецессии в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Споры, собственно, ведутся, достаточно ли мы замедлились и нужно ли чуть-чуть ускоряться. И в какой степени нужно ускоряться - быстро или медленно. Вот о чем наши экономисты сейчас спорят. Если не начать чуть-чуть ускоряться, то ранее принятые Центробанком меры, они действительно могут экономику притормозить существенно. Тогда риск рецессии - совершенно по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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