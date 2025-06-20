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Москва видит споры Трампа с резервным фондом по ставке в США

Москва видит споры Трампа с резервным фондом по ставке в США - 20.06.2025, ПРАЙМ

Москва видит споры Трампа с резервным фондом по ставке в США

Россия видит споры президента США Дональда Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T12:09+0300

2025-06-20T12:09+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия видит споры президента США Дональда Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И в Европе, и в Соединённых Штатах Америки мы видим споры, которые ведутся между президентом США и федеральным резервом по ключевой ставке", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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финансы, россия, сша, европа, дмитрий песков, дональд трамп