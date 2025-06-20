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Москва видит споры Трампа с резервным фондом по ставке в США
Москва видит споры Трампа с резервным фондом по ставке в США - 20.06.2025, ПРАЙМ
Москва видит споры Трампа с резервным фондом по ставке в США
Россия видит споры президента США Дональда Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:09+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия видит споры президента США Дональда Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И в Европе, и в Соединённых Штатах Америки мы видим споры, которые ведутся между президентом США и федеральным резервом по ключевой ставке", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, россия, сша, европа, дмитрий песков, дональд трамп
ПМЭФ-2025, Финансы, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Москва видит споры Трампа с резервным фондом по ставке в США
Песков: Россия видит споры Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия видит споры президента США Дональда Трампа с резервным фондом по ключевой ставке в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И в Европе, и в Соединённых Штатах Америки мы видим споры, которые ведутся между президентом США и федеральным резервом по ключевой ставке", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава ФРС сделал прогноз по инфляции в США