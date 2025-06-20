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В Кремле отметили макроэкономическую стабильность в России
В Кремле отметили макроэкономическую стабильность в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле отметили макроэкономическую стабильность в России
Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, это хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:11+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, это хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Споры спорами, но применительно к нашей экономике можно сказать одно - это все происходит в условиях абсолютно обеспеченной макроэкономической стабильности. Что хорошо", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле отметили макроэкономическую стабильность в России
Песков: макроэкономическая стабильность в России обеспечена, это хорошо
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, это хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Споры спорами, но применительно к нашей экономике можно сказать одно - это все происходит в условиях абсолютно обеспеченной макроэкономической стабильности. Что хорошо", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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