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В Кремле рассказали об "авгиевых конюшнях" в отношениях России и США
В Кремле рассказали об "авгиевых конюшнях" в отношениях России и США - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали об "авгиевых конюшнях" в отношениях России и США
Процесс расчищения "авгиевых конюшен" в российско-американских отношениях идет сложно и "очень вязко" из-за накопившихся проблем. Об этом сообщил официальный... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:40+0300
2025-06-20T13:40+0300
2025-06-20T13:40+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Процесс расчищения "авгиевых конюшен" в российско-американских отношениях идет сложно и "очень вязко" из-за накопившихся проблем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это процесс "по раздражителям" - по решению тех проблем, которые накопились в двусторонних отношениях. Я их лично называю "авгиевы конюшни" наших двусторонних отношений – слишком там все плохо. Поэтому процесс идет очень вязко и сложно", - заметил пресс-секретарь главы государства.В беседе с журналистами на полях ПМЭФ представитель Кремля отметил, что у Москвы и Вашингтона есть несколько треков диалога – один касается украинского урегулирования, другой – решения проблем в двусторонних отношениях России и США.
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Политика, РОССИЯ, Общество , ВАШИНГТОН, США, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об "авгиевых конюшнях" в отношениях России и США
Песков: процесс расчищения "авгиевых конюшен" в отношениях РФ и США идет сложно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Процесс расчищения "авгиевых конюшен" в российско-американских отношениях идет сложно и "очень вязко" из-за накопившихся проблем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это процесс "по раздражителям" - по решению тех проблем, которые накопились в двусторонних отношениях. Я их лично называю "авгиевы конюшни" наших двусторонних отношений – слишком там все плохо. Поэтому процесс идет очень вязко и сложно", - заметил пресс-секретарь главы государства.
В беседе с журналистами на полях ПМЭФ представитель Кремля отметил, что у Москвы и Вашингтона есть несколько треков диалога – один касается украинского урегулирования, другой – решения проблем в двусторонних отношениях России и США.
Песков рассказал о разных направлениях контактов России и США