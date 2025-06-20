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"Сибур" и "Полипластик" займутся локализацией пластиковых автокомпонентов - 20.06.2025, ПРАЙМ
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"Сибур" и "Полипластик" займутся локализацией пластиковых автокомпонентов
"Сибур" и "Полипластик" займутся локализацией пластиковых автокомпонентов - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Сибур" и "Полипластик" займутся локализацией пластиковых автокомпонентов
"Сибур" и "Полипластик" подписали на ПМЭФ меморандум, направленный на ускоренное импортозамещение пластиковых автокомпонентов, сообщила нефтехимическая... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:07+0300
2025-06-20T09:07+0300
пмэф-2025
сибур
промышленность
пластик
автокомпоненты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Сибур" и "Полипластик" подписали на ПМЭФ меморандум, направленный на ускоренное импортозамещение пластиковых автокомпонентов, сообщила нефтехимическая компания. "Сибур" и Группа "Полипластик" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки и применения полимерных композиционных материалов (компаундов) в автомобильной промышленности. Меморандум направлен на ускоренное импортозамещение и повышение уровня локализации пластиковых автокомпонентов в части использования российских компаундов, а также на развитие устойчивой сырьевой базы для их производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что компании договорились вместе совершенствовать рецептуры базовых полимеров для разработки новых марок автомобильных компаундов. Основная цель - внедрение решений на основе локального сырья в конструкцию автомобилей, производимых в России. По данным аналитиков, ежегодно в автопроме используется более 118 тысяч тонн полимеров, из которых около 26% производятся на предприятиях "Сибура". При этом, уровень фактической локализации полимеров в легковом автомобилестроении сейчас составляет 32,8%, а объем продаж новых легковых автомобилей за январь–май 2025 года составил 440,3 тысячи штук, из которых более половины собраны на российских заводах. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сибур, промышленность, пластик, автокомпоненты
ПМЭФ-2025, Сибур, Промышленность, пластик, Автокомпоненты
09:07 20.06.2025
 
"Сибур" и "Полипластик" займутся локализацией пластиковых автокомпонентов

"Сибур" и "Полипластик" подписали меморандум о локализации пластиковых автокомпонентов

"Сибур".
Сибур.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Сибур" и "Полипластик" подписали на ПМЭФ меморандум, направленный на ускоренное импортозамещение пластиковых автокомпонентов, сообщила нефтехимическая компания.
"Сибур" и Группа "Полипластик" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки и применения полимерных композиционных материалов (компаундов) в автомобильной промышленности. Меморандум направлен на ускоренное импортозамещение и повышение уровня локализации пластиковых автокомпонентов в части использования российских компаундов, а также на развитие устойчивой сырьевой базы для их производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компании договорились вместе совершенствовать рецептуры базовых полимеров для разработки новых марок автомобильных компаундов. Основная цель - внедрение решений на основе локального сырья в конструкцию автомобилей, производимых в России.
По данным аналитиков, ежегодно в автопроме используется более 118 тысяч тонн полимеров, из которых около 26% производятся на предприятиях "Сибура". При этом, уровень фактической локализации полимеров в легковом автомобилестроении сейчас составляет 32,8%, а объем продаж новых легковых автомобилей за январь–май 2025 года составил 440,3 тысячи штук, из которых более половины собраны на российских заводах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
# СИБУР
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ПМЭФ-2025СибурПромышленностьпластикАвтокомпоненты
 
 
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