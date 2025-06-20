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Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы из России
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы из России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы из России
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 25 июня по 1 июля снизится до 248,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 358,1 рубля за тонну, на ячмень -... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T22:00+0300
2025-06-20T22:00+0300
2025-06-20T22:01+0300
экономика
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пошлина на экспорт пшеницы
снижение
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 25 июня по 1 июля снизится до 248,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 358,1 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 233,2 доллара за тонну, на ячмень - 197,4 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 18 по 24 июня, составляет 566 рублей за тонну, кукурузы - 397,3 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы, снижение
Экономика, Минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы, снижение
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы из России
МСХ: пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 25 июня снизится до 248,3 руб за тонну
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 25 июня по 1 июля снизится до 248,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 358,1 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 233,2 доллара за тонну, на ячмень - 197,4 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 18 по 24 июня, составляет 566 рублей за тонну, кукурузы - 397,3 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Минсельхоз будет выдавать субсидии на создание сельской туринфраструктуры