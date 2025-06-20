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В Германии рассказали о миллионных убытках автопрома из-за пошлин США

В Германии рассказали о миллионных убытках автопрома из-за пошлин США - 20.06.2025, ПРАЙМ

В Германии рассказали о миллионных убытках автопрома из-за пошлин США

Американские импортные пошлины обошлись немецкому автопрому приблизительно в 500 миллионов евро только за апрель, заявила глава объединения автомобильной... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:06+0300

2025-06-20T14:06+0300

2025-06-20T14:06+0300

экономика

бизнес

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германия

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Американские импортные пошлины обошлись немецкому автопрому приблизительно в 500 миллионов евро только за апрель, заявила глава объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер. "Мы как-то примерно подсчитали, что для немецких производителей в экспортных сделках с США из Германии в апреле месяце могли возникнуть дополнительные расходы в размере приблизительно полмиллиарда евро… А в мае добавились еще и пошлины на автозапчасти", - сказала она в интервью медиагруппе Funke. Мюллер выразила уверенность, что немецкие производители смогут достичь договоренности с американскими властями по поводу пошлин, но не назвала конкретных сроков. Она напомнила о значимости автопромышленности Германии для США. "Наши производители и поставщики автомобилей предоставляют работу примерно 140 тысячам человек в США, и только в 2024 году там было произведено более 840 тысяч автомобилей, около половины из которых экспортируется", - заявила глава объединения. США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти. А в начале апреля Штаты ввели "взаимные" пошлины на импорт из большинства стран мира, хотя уже через неделю поставили их на паузу для всех стран, кроме Китая.

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бизнес, сша, германия