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В Германии рассказали о миллионных убытках автопрома из-за пошлин США - 20.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии рассказали о миллионных убытках автопрома из-за пошлин США
В Германии рассказали о миллионных убытках автопрома из-за пошлин США - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Германии рассказали о миллионных убытках автопрома из-за пошлин США
Американские импортные пошлины обошлись немецкому автопрому приблизительно в 500 миллионов евро только за апрель, заявила глава объединения автомобильной... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:06+0300
2025-06-20T14:06+0300
экономика
бизнес
сша
германия
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Американские импортные пошлины обошлись немецкому автопрому приблизительно в 500 миллионов евро только за апрель, заявила глава объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер. "Мы как-то примерно подсчитали, что для немецких производителей в экспортных сделках с США из Германии в апреле месяце могли возникнуть дополнительные расходы в размере приблизительно полмиллиарда евро… А в мае добавились еще и пошлины на автозапчасти", - сказала она в интервью медиагруппе Funke. Мюллер выразила уверенность, что немецкие производители смогут достичь договоренности с американскими властями по поводу пошлин, но не назвала конкретных сроков. Она напомнила о значимости автопромышленности Германии для США. "Наши производители и поставщики автомобилей предоставляют работу примерно 140 тысячам человек в США, и только в 2024 году там было произведено более 840 тысяч автомобилей, около половины из которых экспортируется", - заявила глава объединения. США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти. А в начале апреля Штаты ввели "взаимные" пошлины на импорт из большинства стран мира, хотя уже через неделю поставили их на паузу для всех стран, кроме Китая.
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бизнес, сша, германия
Экономика, Бизнес, США, ГЕРМАНИЯ
14:06 20.06.2025
 
В Германии рассказали о миллионных убытках автопрома из-за пошлин США

Глава VDA: импортные пошлины США обошлись немецкому автопрому в 500 млн евро

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Американские импортные пошлины обошлись немецкому автопрому приблизительно в 500 миллионов евро только за апрель, заявила глава объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер.
"Мы как-то примерно подсчитали, что для немецких производителей в экспортных сделках с США из Германии в апреле месяце могли возникнуть дополнительные расходы в размере приблизительно полмиллиарда евро… А в мае добавились еще и пошлины на автозапчасти", - сказала она в интервью медиагруппе Funke.
Мюллер выразила уверенность, что немецкие производители смогут достичь договоренности с американскими властями по поводу пошлин, но не назвала конкретных сроков. Она напомнила о значимости автопромышленности Германии для США.
"Наши производители и поставщики автомобилей предоставляют работу примерно 140 тысячам человек в США, и только в 2024 году там было произведено более 840 тысяч автомобилей, около половины из которых экспортируется", - заявила глава объединения.
США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти. А в начале апреля Штаты ввели "взаимные" пошлины на импорт из большинства стран мира, хотя уже через неделю поставили их на паузу для всех стран, кроме Китая.
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