https://1prime.ru/20250620/privatizatsiya-858710735.html
Силуанов рассказал, какие компании войдут в перечень приватизации
Силуанов рассказал, какие компании войдут в перечень приватизации - 20.06.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, какие компании войдут в перечень приватизации
Российские госкомпании из секторов энергетики, транспорта и финансов войдут в перечень приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:57+0300
2025-06-20T10:57+0300
2025-06-20T10:57+0300
пмэф-2025
антон силуанов
приватизация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858658724_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3622b9876a3562d03586535c447e869b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российские госкомпании из секторов энергетики, транспорта и финансов войдут в перечень приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. "Тонкий вопрос. Но я могу сказать, что это энергетика, транспорт и финансы", - сказал он, отвечая на вопрос о названиях госкомпаний, которые потенциально могут выйти на IPO (первичное публичное размещение акций). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/minfin-858680543.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858658724_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f67eb745e342b8567548de8013277c2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, приватизация
ПМЭФ-2025, Антон Силуанов, приватизация
Силуанов рассказал, какие компании войдут в перечень приватизации
Силуанов: в перечень приватизации войдут компании из энергетики, транспорта и финансов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российские госкомпании из секторов энергетики, транспорта и финансов войдут в перечень приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.
"Тонкий вопрос. Но я могу сказать, что это энергетика, транспорт и финансы", - сказал он, отвечая на вопрос о названиях госкомпаний, которые потенциально могут выйти на IPO (первичное публичное размещение акций).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минфин пока не готов обнародовать список компаний для приватизации