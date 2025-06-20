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Силуанов рассказал, какие компании войдут в перечень приватизации

Силуанов рассказал, какие компании войдут в перечень приватизации - 20.06.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, какие компании войдут в перечень приватизации

Российские госкомпании из секторов энергетики, транспорта и финансов войдут в перечень приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T10:57+0300

2025-06-20T10:57+0300

2025-06-20T10:57+0300

пмэф-2025

антон силуанов

приватизация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российские госкомпании из секторов энергетики, транспорта и финансов войдут в перечень приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. "Тонкий вопрос. Но я могу сказать, что это энергетика, транспорт и финансы", - сказал он, отвечая на вопрос о названиях госкомпаний, которые потенциально могут выйти на IPO (первичное публичное размещение акций). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/minfin-858680543.html

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антон силуанов, приватизация