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Эксперты дали прогнозы по рынку акций и рубля на следующую неделю

Эксперты дали прогнозы по рынку акций и рубля на следующую неделю - 20.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты дали прогнозы по рынку акций и рубля на следующую неделю

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T21:25+0300

2025-06-20T21:25+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 1,6% до 2795 пункта. Нефть марки Brent при этом за неделю подорожает на 1,3 доллара до 77,88 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,155 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 1 копейку - до 10,91 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, вырастет на 46 копеек, до 78,96 рубля, евро - на 71 копейку, до 90,85 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Снижение инфляции, высокие цены энергоносителей, начало разворота курсов инвалют и смещение акцента с европейской геополитики на ближневосточную – факторы, способные подыграть покупателям российских финансовых инструментов", - отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций". Лучше рынка могут быть финансовый сектор и девелоперы на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставки ЦБ, нефтегазовый сектор будет стабилен на фоне ралли нефти и газа из-за ближневосточного конфликта, а вот металлурги могут проиграть широкому рынку из-за слабой сырьевой конъюнктуры и высокой долговой нагрузки корпораций, добавил он. "Настроения на мировых фондовых рынках остаются умеренно-негативными на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Текущий рост цен на нефть, а также потенциальный в случае дальнейшей эскалации, может привести к отсутствию пространства для смягчения монетарной политики ключевых Центробанков. К рискам усиления торговых войн добавляется опасность от дорожающей нефти, что в итоге неизбежно приведет к росту ценового давления", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". В результате нормализация денежно-кредитной политики ФРС США будет отложена, а компаниям в условиях высоких ставок будет расти по-прежнему затруднительно, заключает Евстифеев. "Наряду со слабеющим долларом США, риски, сопутствующие вооруженному противостоянию Израиля и Ирана, продолжат поддерживать цены на нефть на повышенном уровне", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Приближение закрытия реестров крупнейших эмитентов и сопутствующие этому риски устойчивых "дивидендных провалов" продолжат оказывать давление на российский рынок акций, добавил эксперт. "Решающими факторами для российского фондового рынка на следующей неделе станут геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и динамика движения мировых цен на нефть, а также поступающие данные по недельным темпами инфляции в России от Росстата. Возможно, российский рынок на следующей торговой неделе также будет отыгрывать какие-нибудь договорённости, соглашения и другие результаты с полей ПМЭФ, которые переварит за выходные", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Наиболее привлекательной отраслью для инвесторов на следующей неделе останется нефтегазовая из-за роста мировых цен на углеводороды на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также финансовый сектор благодаря усилению ожиданий по смягчению монетарной политики ЦБ РФ, отметил он. Начало цикла снижения ключевой ставки и рост цен на нефть послужат благоприятным фоном для рынков, а геополитика, конфликт между Ираном и Израилем также не уйдут с повестки, считает Иван Ефанов из "Цифра брокер". РУБЛЬ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕ Снижение рубля может начаться в случае усиления геополитической напряженности, связанной с украинским конфликтом или активного смягчения монетарных условий в РФ, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Ближайшие важные поддержки для юаня, доллара и евро остаются возле 10,60 рубля, 75 рублей и 86,86 рубля, соответственно. Интересными для рынка в ближайшие дни могут стать данные ЦБ РФ по валютным операциям на второе полугодие текущего года, которые регулятор планирует представить в конце следующей недели", - добавляет она. Ожидается разворот инвалют и отход рубля вниз с двухлетнего максимума, полагает Зельцер. "К концу июня доллар может вернуться к 80 рублям, евро закрепится над 90 рублями, а юань – ближе к 11 рублям", - оценивает он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ Долгоиграющий боковик в индексе Мосбиржи вскоре может разрешиться вверх, первым ориентиром на будущую неделю может быть 2850 пунктов, а среднесрочно - к 3000 пунктов, считает Зельцер. "На следующей торговой неделе я ожидаю, что российский фондовой рынок продолжит движение в широком боковике. Индекс Московской биржи продолжит движение в диапазоне 2700–2860 пунктов, а индекс РТС в коридоре 1070–1150 пунктов. Однако я считаю, что у котировок индексов есть намного больше вероятности роста к верхней границе описанных мною диапазонов на фоне роста мировых цен на нефть из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и резкого сокращения дисконта российской экспортной смеси Urals к эталонному сорту Brent, сегодня он составил всего 2,9%", – рассказал Чернов. Дополнительным фактором поддержки российского фондового рынка выступит замедление инфляции, а также снижение инфляционных ожиданий населения, так как это увеличивает вероятность продолжения цикла смягчения монетарной политики Центрального Банка России в июле текущего года, добавил он. "Индекс Мосбиржи может отступить в диапазон 2650-2700 пунктов до конца предстоящей недели. Если же говорить о более долгосрочной динамике, то мы видим риски отступления российского рынка в район 2 500 пунктов на горизонте полутора - двух месяцев",- комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Динамика российского фондового рынка в ближайшую неделю продолжит определяться монетарными и геополитическими ожиданиями, а при отсутствии значимых драйверов движения возможно продолжение торговли в узких диапазонах по индексам Мосбиржи и РТС, заключила Кожухова.

https://1prime.ru/20250620/aktsii-858743849.html

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российский рынок акций, рубль, прогноз