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Глава бельгийской ТПП попросил беречь компании, честно работающие в России

Глава бельгийской ТПП попросил беречь компании, честно работающие в России - 20.06.2025, ПРАЙМ

Глава бельгийской ТПП попросил беречь компании, честно работающие в России

Сегодня стоит заботиться не столько о тех западных компаниях, которые могут возвратиться в Россию, но прежде всего о тех, кто остался в стране и продолжает в... | 20.06.2025, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Сегодня стоит заботиться не столько о тех западных компаниях, которые могут возвратиться в Россию, но прежде всего о тех, кто остался в стране и продолжает в ней честно работать, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров. "Обсуждение, которое сейчас идет, о том, как надо встречать западные компании, желающие возвратиться в Россию, конечно, важно, но еще не столь актуально. На мой взгляд, это все-таки перспектива не ближайших дней, а следующих лет... Куда важнее обратить сегодня внимание на те западные компании, которые никуда не уходили и продолжают честно работать в России, соблюдая, кстати, до каждой запятой законодательство страны", - заявил он. По его словам, за последние три года были случаи попыток вытеснения добросовестных западных компаний с рынка. "Хотя подобные случаи единичны, мы даже были вынуждены обратиться за помощью по этим вопросам к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину как председателю комиссии по контролю за иностранными инвестициями", - отметил Прозоров. "Мы хотим, чтобы государство более внимательно отнеслось к этой проблемы. В противном случае получается парадокс. Эти компании, таким образом, оказываются меж двух огней. С одной стороны, они ощутили и продолжают испытывают давление у себя на родине, а с другой, - в России", - отметил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ. "Ведь от того, как относятся к западным компаниям, работающим сейчас в России, зависит возвращение тех, кто об этом сегодня думает", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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