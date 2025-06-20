https://1prime.ru/20250620/prozorov-858709052.html
Глава бельгийской ТПП попросил беречь компании, честно работающие в России
Глава бельгийской ТПП попросил беречь компании, честно работающие в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Глава бельгийской ТПП попросил беречь компании, честно работающие в России
Сегодня стоит заботиться не столько о тех западных компаниях, которые могут возвратиться в Россию, но прежде всего о тех, кто остался в стране и продолжает в... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:35+0300
2025-06-20T10:35+0300
2025-06-20T10:35+0300
пмэф-2025
россия
тпп
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Сегодня стоит заботиться не столько о тех западных компаниях, которые могут возвратиться в Россию, но прежде всего о тех, кто остался в стране и продолжает в ней честно работать, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров. "Обсуждение, которое сейчас идет, о том, как надо встречать западные компании, желающие возвратиться в Россию, конечно, важно, но еще не столь актуально. На мой взгляд, это все-таки перспектива не ближайших дней, а следующих лет... Куда важнее обратить сегодня внимание на те западные компании, которые никуда не уходили и продолжают честно работать в России, соблюдая, кстати, до каждой запятой законодательство страны", - заявил он. По его словам, за последние три года были случаи попыток вытеснения добросовестных западных компаний с рынка. "Хотя подобные случаи единичны, мы даже были вынуждены обратиться за помощью по этим вопросам к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину как председателю комиссии по контролю за иностранными инвестициями", - отметил Прозоров. "Мы хотим, чтобы государство более внимательно отнеслось к этой проблемы. В противном случае получается парадокс. Эти компании, таким образом, оказываются меж двух огней. С одной стороны, они ощутили и продолжают испытывают давление у себя на родине, а с другой, - в России", - отметил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ. "Ведь от того, как относятся к западным компаниям, работающим сейчас в России, зависит возвращение тех, кто об этом сегодня думает", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/kitay-858685237.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_6329875bfa54ae8988b76c34eb0402b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тпп
Глава бельгийской ТПП попросил беречь компании, честно работающие в России
Прозоров: надо заботиться о тех западных компаниях, которые остаются в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Сегодня стоит заботиться не столько о тех западных компаниях, которые могут возвратиться в Россию, но прежде всего о тех, кто остался в стране и продолжает в ней честно работать, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров.
"Обсуждение, которое сейчас идет, о том, как надо встречать западные компании, желающие возвратиться в Россию, конечно, важно, но еще не столь актуально. На мой взгляд, это все-таки перспектива не ближайших дней, а следующих лет... Куда важнее обратить сегодня внимание на те западные компании, которые никуда не уходили и продолжают честно работать в России, соблюдая, кстати, до каждой запятой законодательство страны", - заявил он.
По его словам, за последние три года были случаи попыток вытеснения добросовестных западных компаний с рынка. "Хотя подобные случаи единичны, мы даже были вынуждены обратиться за помощью по этим вопросам к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину как председателю комиссии по контролю за иностранными инвестициями", - отметил Прозоров.
"Мы хотим, чтобы государство более внимательно отнеслось к этой проблемы. В противном случае получается парадокс. Эти компании, таким образом, оказываются меж двух огней. С одной стороны, они ощутили и продолжают испытывают давление у себя на родине, а с другой, - в России", - отметил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ.
"Ведь от того, как относятся к западным компаниям, работающим сейчас в России, зависит возвращение тех, кто об этом сегодня думает", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Союз предпринимателей Китая назвал число китайских компаний в России