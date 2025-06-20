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В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ
В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ
Выступление главы государства Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет объемным и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:41+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Выступление главы государства Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет объемным и содержательным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное (на пленарном заседании форума - ред.)", - отметил он в беседе с журналистами.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:Песков также рассказал о рабочей программе президента России в день пленарного заседания в ходе ПМЭФ, отметив, что глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с представителем Его Величества Короля по гуманитарным вопросам и делам молодежи, советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией Королевства Бахрейн шейхом Насером бен Хамада Аль Халифой.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин
11:41 20.06.2025 (обновлено: 11:59 20.06.2025)
 
В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ

Песков: выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет объемным

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Выступление главы государства Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет объемным и содержательным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное (на пленарном заседании форума - ред.)", - отметил он в беседе с журналистами.

Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:

  • Модератором пленарной сессии ПМЭФ-2025 будет журналист из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Кутейш;
  • Путин осуществляет контакты с представителями зарубежного бизнеса на полях ПМЭФ, но они идут в непубличном формате;
  • Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет интересным.
Песков также рассказал о рабочей программе президента России в день пленарного заседания в ходе ПМЭФ, отметив, что глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с представителем Его Величества Короля по гуманитарным вопросам и делам молодежи, советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией Королевства Бахрейн шейхом Насером бен Хамада Аль Халифой.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Сессия ПМЭФ "Наука в сфере ИИ: новый путь к лидерству" — прямая трансляция
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ПМЭФ-2025РОССИЯВладимир Путин
 
 
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