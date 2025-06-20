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В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ

В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ

Выступление главы государства Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет объемным и... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:41+0300

2025-06-20T11:41+0300

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пмэф-2025

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Выступление главы государства Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет объемным и содержательным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное (на пленарном заседании форума - ред.)", - отметил он в беседе с журналистами.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:Песков также рассказал о рабочей программе президента России в день пленарного заседания в ходе ПМЭФ, отметив, что глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с представителем Его Величества Короля по гуманитарным вопросам и делам молодежи, советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией Королевства Бахрейн шейхом Насером бен Хамада Аль Халифой.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, владимир путин