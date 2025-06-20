Путин прибыл на площадку ПМЭФ
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Основные моменты - в материале агентства ПРАЙМ:
- в графике главы государства заявлено участие в центральном мероприятии форума, пленарной сессии;
- пленарное заседание, на котором выступит Путин, начнется после 15.00, сообщает телеканал "Россия 24";
- Путин начал серию встреч с зарубежными гостями форума;
- российский лидер уже переговорил с сыном короля Бахрейна;
- у Путина запланированы встречи с советником по нацбезопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой, главой ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.