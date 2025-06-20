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Путин прибыл на площадку ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин прибыл на площадку ПМЭФ
Путин прибыл на площадку ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин прибыл на площадку ПМЭФ
Президент России Владимир Путин прибыл в Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает в пятницу корреспондент РИА... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:36+0300
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пмэф-2025
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Основные моменты - в материале агентства ПРАЙМ:Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин
14:36 20.06.2025 (обновлено: 14:48 20.06.2025)
 
Путин прибыл на площадку ПМЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку ПМЭФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает в пятницу корреспондент РИА Новости.

Основные моменты - в материале агентства ПРАЙМ:

  • в графике главы государства заявлено участие в центральном мероприятии форума, пленарной сессии;
  • пленарное заседание, на котором выступит Путин, начнется после 15.00, сообщает телеканал "Россия 24";
  • Путин начал серию встреч с зарубежными гостями форума;
  • российский лидер уже переговорил с сыном короля Бахрейна;
  • у Путина запланированы встречи с советником по нацбезопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой, главой ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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