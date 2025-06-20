https://1prime.ru/20250620/putin-858727806.html

Путин прибыл на площадку ПМЭФ

Путин прибыл на площадку ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин прибыл на площадку ПМЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает в пятницу корреспондент РИА... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:36+0300

2025-06-20T14:36+0300

2025-06-20T14:48+0300

пмэф-2025

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Основные моменты - в материале агентства ПРАЙМ:Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/putin-858714664.html

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россия, владимир путин