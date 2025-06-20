https://1prime.ru/20250620/putin-858733818.html

Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство

Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство - 20.06.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство

Надо донастраивать трудовое законодательство в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:14+0300

2025-06-20T16:14+0300

2025-06-20T16:14+0300

пмэф-2025

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Надо донастраивать трудовое законодательство в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Под его (нового технологического уклада - ред.) потребности, а главное в интересах людей, нужно донастраивать трудовое законодательство", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/zasedanie-858730772.html

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владимир путин, общество