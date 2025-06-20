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Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство
Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство
Надо донастраивать трудовое законодательство в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:14+0300
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владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Надо донастраивать трудовое законодательство в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Под его (нового технологического уклада - ред.) потребности, а главное в интересах людей, нужно донастраивать трудовое законодательство", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, общество
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Общество
16:14 20.06.2025
 
Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство

Путин: следует донастроить трудовое законодательство в интересах граждан

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
 Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Надо донастраивать трудовое законодательство в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Под его (нового технологического уклада - ред.) потребности, а главное в интересах людей, нужно донастраивать трудовое законодательство", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
15:51
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинОбщество
 
 
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