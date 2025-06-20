https://1prime.ru/20250620/putin-858733818.html
Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство
Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство
Надо донастраивать трудовое законодательство в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:14+0300
2025-06-20T16:14+0300
2025-06-20T16:14+0300
пмэф-2025
владимир путин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858731907_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_43492579d454b73451f89f7e8f4c0e59.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Надо донастраивать трудовое законодательство в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Под его (нового технологического уклада - ред.) потребности, а главное в интересах людей, нужно донастраивать трудовое законодательство", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/zasedanie-858730772.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858731907_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5a7659e6f52d2c08ee87f74d4c367bb6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Общество
Путин заявил о необходимости донастроить трудовое законодательство
Путин: следует донастроить трудовое законодательство в интересах граждан
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Надо донастраивать трудовое законодательство в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Под его (нового технологического уклада - ред.) потребности, а главное в интересах людей, нужно донастраивать трудовое законодательство", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ